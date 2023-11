Una situación carente de ultimátums. La amenaza o la necesidad del mercado invernal y una ficha apetecible. El capitán Jonathan Viera Ramos se sigue ejercitando con el plantel de la UD Las Palmas y no entra en los planes de García Pimienta. Van cinco jornadas sin ser citado -desde el 8 de octubre-.

Con el mercado de invierno en el horizonte y la intención de reforzarse en el plano ofensivo, en este minuto de la temporada, el '21' no tiene noticias de una salida urgente del club. "Nadie me ha dicho que me vaya", valora a este medio el internacional amarillo, con vínculo hasta junio de 2025.

Viera le cuesta a la UD Las Palmas seis millones por temporada -tres kilos para el jugador y el resto son impuestos-. Para que el mediapunta abandone el club sería preciso abonarle todo el contrato -le resta año y medio- o encontrarle un destino a modo de cesión. Representado por Iván Cristovinho, el agente FIFA guarda silencio. Se lo ha tragado la tierra y desde la entidad grancanaria realzan que el tema Viera-Pimienta se afronta desde la "calma" y en la búsqueda urgente de un arreglo.