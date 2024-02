Pimienta: «Nos ha costado generar ocasiones de peligro»

En una comparecencia más corta de lo habitual Xavi García Pimienta se mostró satisfecho con el punto conseguido tras el empate frente a Osasuna, aunque reconoció que a su equipo le faltó más en ataque y que se rompió en el tramo final. «Nos ha costado generar ocasiones de peligro. Hemos hecho pocas llegadas por el buen hacer de Osasuna. Estoy contento por la actitud y el juego excepto los últimos minutos. El partido ahí se ha roto un poco por las ganas de ganar y tuvieron alguna que otra contra y ahí no somos tan fuertes, y Osasuna estaba esperando eso, que nos pusiéramos nerviosos y lo han hecho bien. El punto es justo y muy bueno», comentó el técnico en la sala de prensa del Gran Canaria.

Después, cuestionado por si consideraba que la UD Las Palmas se había salvado ya con el empate, prefirió no mojarse. «Quedan 12 partidos, tenemos 36 puntos, creo que estamos muy cerca del objetivo y creo que ahora nos tenemos que marcar el competir como hemos hecho hoy –por ayer– los 12 partidos que quedan y sumar los máximos puntos posibles, que la afición se sienta orgullosa», aseguró el barcelonés, inquieto como siempre en la banda durante casi todo el encuentro.

García Pimienta también opinó sobre el posible penalti cometido por el portero Sergio Herrera sobre Marvin a los cinco minutos no pitado por Munuera Montero, que se ratificó en su decisión inicial después de ser instado por Pizarro Gómez a que revisara la acción en el monitor.

«En directo me parece penalti. Cuando es a favor mío me parece penalti. Cuando no lo pita y lo llama el VAR doy por hecho que en el 95% de las veces el árbitro va a rectificar. Cuando ha tardado demasiado, ahí he empezado a dudar. Yo no lo he visto repetido. Desde el banquillo mis compañeros me dicen que es penalti. Me sabe mal porque creo que somos de los pocos equipos que cuando el árbitro va al VAR no cambia la acción. Me acuerdo que en San Mamés nos lo pita a favor, va al VAR y nos lo quitan», recordó el entrenador.