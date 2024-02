Un enemigo llamado Bordalás: polémicas, líos y el verdadero rostro del creador del 'esto es fútbol, papá'

José Bordalás (Alicante, 59 años) ha cambiado. Ha escondido la espada. El técnico del Getafe CF, rival de la UD Las Palmas de García Pimienta, en el Coliseum desde las 17.30 horas el próximo sáado, se ha medido al cuadro amarillo en 14 ocasiones. Luce un balance de seis victorias, tres empates y cinco derrotas.

Pimienta y Bordalás se saludan antes del inicio del UD-Getafe de la primera vuelta. / LA PROVINCIA / DLP

La última ante la formación pío pío en el recinto de Siete Palmas (2-0) -que estuvo marcada por la roja a Alderete y la redención de Cristian Herrera-. Del Bordalás caliente y polémico, expulsado en San Mamés, al Bordalás tierno y credor del eslogan 'esto es fútbol, papá'.

Coincide en una línea argumental con Xavi García Pimienta, no se ve salvado a pesar de contar con 34 puntos y lucir 16 sobre la zona roja del descenso. "Estamos lejos del descenso...Pero no estamos salvados matemáticamente", aseveró en la previa del último duelo ante el FC Barcelona y que terminó en ridículo.

El preparador azulino defiende su sello valiente y vertical -a pesar de contabilizar 434 faltas como el equipo más duro de la competición por las 290 de Las Palmas-. Está a la cola en el ranking de la posesión (43% en la penúltima plaza) ante una UD que maravilla con el cuero (60% y el segundo que más dominio del esférico luce).

La UD (36 puntos) y el Getafe (34) están separados por dos puntos. Los azulinos contabilizan 33 dianas, por las 26 de Las Palmas. En agosto de 2023, Bordalás atacó con dureza a Xavi: "Es una gran falta de respeto". Hace unos días, le profesó admiración eterna. En septiembre de 2023, el preparador del conjunto madrileño fue expulsado en San Mamés por mandar callar a un jugador del bloque bilbaíno.

"Este equipo y este entrenador merecen un respeto", valoró Bordalás ante los medios. Atizó a Xavi, atizó al Athletic de Valverde y ahora va disfrazado de Gandhi. "No hablo de los técnicos rivales, respeto a todos los equipos; solo hablo de mi equipo".

Pitos en el Gran Canaria

El Getafe lleva dos victorias en las últimas nueve jornadas. En Montjuïc cayó 4-0. Recibe a la UD tras encajar el mayor varapalo de la temporada con serios problemas en la retaguardia. En el pulso de la primera vuelta, los amarillos se impusieron (2-0) y Bordalás justificó el hecho de no lanzar el balón fuera con Kirian lesionado en el césped.

"Lo hacen muchísimos equipos, se avisa al colegiado y al técnico rival. Lo sabían antes del partido, no entiendo los pitos [por no tirar el balón]", determinó. Además, justificó la roja a Alderete. "Son acciones muy rápidas, instintivas; no hubo intencionalidad. Esto es un deporte de contacto".