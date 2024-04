UD Las Palmas-Sevilla FC: Por una feria en amarillo

Lleva la afición de Las Palmas sin ver a su equipo en el Gran Canaria desde el 17 de marzo, sin celebrar un gol desde el 25 de febrero –de Kirian, a Osasuna– y sin festejar una victoria desde el 10 del mismo mes. Los números no hacen sino refrendar la caída que ha sufrido la UD desde que el equipo se supo salvado, precisamente ese día, cuando venció al Valencia. La falta de un objetivo mayor una vez cumplido el primordial tiene al cuadro amarillo desconectado, tanto como a la gente, y de él mismo depende cambiar la tendencia para no perder todo el prestigio que ganó hasta hace dos meses, y para que el sabor final de la temporada no sea amargo. Frente al Sevilla FC (13.00 horas, Movistar LaLiga), tiene una nueva oportunidad para enderezar el rumbo.

Conviene a la UD, además, certificar la permanencia matemática cuanto antes no por miedo a un descenso con el que nadie cuenta, sino para aclarar el futuro del banquillo. Mientras el club ha cerrado ya los fichajes de Manu Fuster, Viti e Iván Gil, más la ejecución de compra por el 50% de Marvin, todavía no sabe si Xavi García Pimienta continuará o no. Ya sin la amenaza remota de una catástrofe casi imposible, será el momento de aclarar el asunto.

Sandro dispara a puerta durante un entrenamiento. / laprovincia.es

Mientras llega, la UD se mide con un Sevilla muy lejos de donde debería estar según sus metas de la campaña, pero siempre peligroso, más todavía desde que Quique Sánchez Flores le ha dado una cierta estabilidad basada en un sistema con tres centrales, don carrileros y dos delanteros, En- Nesyri e Isaac, un canterano que derribó la puerta y ha respondido, por ahora, con tres goles y cuatro asistencias. Los 22 goles de Pau Ferrer en el filial amarillo, si bien son en Tercera, no son suficientes porque los delanteros que tiene el primer equipo, a juicio del entrenador, «son mejores».

El problema del gol

Más allá de los nombres, ninguno de los cuales ha completado un gran curso –Munir y Marc Cardona suman tres goles, y Sandro y Sory Kaba uno–, el técnico catalán no ha sabido poner solución al problema ofensivo que el equipo ha arrastrado durante toda la temporada, y si no es un problema de los jugadores, es del juego, lo que le señala directamente. Por volver a ver portería empieza la reacción.

Porque mantener la propia a cero se ha convertido en una misión casi imposible en los últimos tiempos. Desde que Valles dejó de parar la UD sacó a la luz que aquella supuesta solidez defensiva no era tan real, porque casi siempre le crearon ocasiones. Con el sevillano sancionado por su expulsión en Barcelona, Aarón, al que sólo se le vio en Montjuic y en Copa, se estrenará en el Gran Canaria. Tratará de mostrar sus credenciales ante la casi segura salida del titular este verano.

Araujo, baja

Por lo demás, García Pimienta cuanto con todos los jugadores disponibles salvo el lesionado Araujo, por lo que tendrá que volver a descartar a dos. En la jornada anterior al parón por la final de Copa los elegidos fueron Mfulu y Cristian Herrera.

El Sevilla, por su parte, llega a Siete Palmas sin el sancionado Acuña, pero con el resto, incluido Sergio Ramos, el nombre con más glamur. El cuadro hispalense, con la salvación prácticamente atada en una temporada para el olvido, busca al menos acabar con una buena imagen antes de la regeneración que vivirá en los próximos meses. Meter mano a un rival con tres centrales no será una misión sencilla. En pleno comienzo de la Feria de Abril en Sevilla, la UD tratará de teñirla de amarillo.