Uno de los productos típicos y más consumidos en las casas y en los restaurantes es la tortilla de papas. Para muchos, el plato estrella de la gastronomía de España. Una receta sencilla que enamora a los paladares más selectos por su sabor.

La mayoría de los supermercados incluyen en su catálogo tortillas de papas preparadas para aquellos que no tienen tiempo para cocinar. Aunque el sabor no es igual que una recién hecha, es una solución para los que no tienen tiempo.

Existe un debate en la sociedad española entre quién prefiere la tortilla de papas con cebolla o sin cebolla. Pues bien, Mercadona tiene la solución para ambos gustos y para todos aquellos que no tienen tiempo.

La tortilla de papas de Mercadona es uno de los productos más demandados de su catálogo por su sabor y por la comodidad a la hora de prepararla, solo hay que colocarla en el microondas y listo. Por eso, ha extrañado a muchos que Hacendado haya realizado cambios en la receta de un producto que ya funciona, pero solo afecta a la tortilla de papas con cebolla.

Nueva fórmula para la tortilla de papas

Mercadona ha anunciado que se han añadido cambios en la receta de la tortilla de patatas con cebolla para dar a los clientes un toque más casero. A parte de que se ha mejorado el sabor de las patatas, el cambio fundamental de la nueva fórmula es que se va a comenzar a pochar la cebolla. De esta manera se espera encontrar un sabor mucho más casero.

Además, también hay que destacar cambios en otro producto característico de Mercadona, las papas con alioli. Han añadido una nueva salsa en su interior con menos aditivos y con la misma intención, que tengan la textura de un plato recién hecho.