La sección de cosmética y perfumería de Mercadona ya cuenta en sus expositores con uno de los productos que más fervor está causando entre sus clientes. Se trata del Stick Anti-rozaduras Deliplus, que tiene como objeto prevenir y proteger los pies ante posibles rozaduras y ampollas que puedan estar provocadas por un zapato molesto o incómodo. En concreto, con esta barra aplica una lámina protectora que no resbala y que es invisible, lo que disminuye considerablemente el roce directo.

La forma de uso no tiene mayor complicación. Se pasa el stick por la zona afectada o donde se quiere prevenir el rozamientos, como podría suceder en los talones, dedos o empeine. No hay contraindicación para su uso frecuento, así que se puede aplicar cuantas veces se necesite.

Consejos para evitar rozaduras

Se acerca la primavera, la meteorología mejora y apetece ponerse sandalias o cholas. Sin embargo, el calor y la humedad son factores que combinados pueden hacer que surjan problemas con el calzado, porque producen rozaduras que normalmente hacen necesaria la utilización de tiritas para "amortiguar" el dolor.

No obstante, siempre hay una forma de lucir sandalias sin tener que sufrir. Ahí van algunas de las recomendaciones ofrecidas por 'Made in Me':

1. Máxima hidratación en los pies durante el verano. Aplicar crema hidratante ligera en los pies es ideal para que no surjan rozaduras, ya que prepara la piel de talones, dedos y empeines para que gane en elasticidad y resistencia. Además, se evitan las tan poco estéticas grietas que suelen generarse en los talones.

2. A menudo son las costuras las que provocan rozaduras. Si el zapato es de piel, una alternativa puede ser untar crema hidratante sobre el calzado.

3. Utiliza vaselina, tres o cuatro días antes de ponerte la sandalia, sobre todo en las zonas del pie que puedan estar expuestas a rozamiento.

4. Hay trucos caseros que pueden funcionar, como meter los zapatos en una bolsa de plástico y guardarlos en el congelador durante un par de horas. Inmediatamente los saques para ponértelos, aprovecha la humedad generada para que se adapten a la horma de tu pie.

5. Otra opción puede ser mojar con alcohol un papel de periódico y ponerlo dentro del zapato. El resultado es realmente sorprendente.

6. Si el zapato es de puntera cerrada, la alternativa de llevar unos ´pinkies´ puede protegerte de los roces.

7. Mientras estás en casa, siempre te puedes poner los zapatos a ratos durante los días anteriores a cuando lo tengas que utilizar, para que vayan adaptándose a tu pie.