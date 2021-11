Por ahora, y pese a polémicas ocasionales, la nueva etapa de la relación entre los grancanarios Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez va viento en popa. El futbolista, que vive un gran momento profesional con la UD Las Palmas, ha acompañado en el hospital a su pareja, la cual se ha sometido a una nueva operación de cirugía estética: una liposucción con aumento de glúteos de propina ("han conseguido un poquito de grasa para metérmela atrás", explicó).

Jesé, que no es partidario de que Aurah siga recurriendo al bisturí, estuvo esperando durante las cuatro horas que duró la operación.

Aurah Ruiz se somete a una cirugía estética y Jesé Rodríguez opina al ver su nueva imagen 🔥

Antes de entrar en quirófano, Aurah se declaraba "superhistérica". Ciertamente, había tenido dudas. "En verdad no tengo necesidad", reconoció haber pensado. Pero parece que al final la operación fue todo un éxito. "Lo pasé muy mal cuando salí, pero ahora estoy superbien", comentó la grancanaria contando en un vídeo para mtmad los resultados de la operación. Y pese a los moratones en sus piernas de los que se irá recuperando, Aurah está orgullosa de su nueva figura y lo tiene claro: "No me arrepiento".