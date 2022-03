Antonio David Flores ha vuelto a la carga contra la madre de sus hijos, Rocío Carrasco.

El que fuera colaborador de Sálvame, que ahora se ha convertido en uno de sus mayores detractores, ha compartido en sus redes sociales un demoledor mensaje contra la protagonista de Rocío: contar la verdad para seguir viva que no ha pasado desapercibido para nadie.

Desde hace meses, el ex-guardia civil utiliza su canal de Youtube para cargar contra Mediaset España, La Fábrica de la Tele y todo el universo Sálvame y, como no, para cargar contra la madre de sus dos hijos, Rocío y David.

En un día tan señalado como el día internacional de la mujer, Antonio David Flores ha creído pertinente abrir un nuevo fuego contra la hija de Rocío Jurado y lo ha hecho con un innecesario y desagradable mensaje con el que, una vez más, vuelve a atacar a Rocío Carrasco.

El mensaje, lejos de jugar con la incógnita, es de lo más directo y ha recibido infinidad de críticas en su perfil oficial de Twitter.

¿Cuál es el contenido del mensaje que le ha dedicado (sin decirlo) a su ex mujer?

Un mensaje cargado de rabia

A juzgar por el contenido del mensaje publicado por Antonio David, y apoyándose en ese movimiento que él mismo ha creado en redes bajo el título 'Yo me rebelo', no parece que el ex guardia civil tenga ganas de alejarse de la polémica en un día tan señalado como el de hoy.

“Todo el mundo puede ser ex marido, ex esposa, ex colega, ex amigo... Pero nunca habrá un ex hijo, porque un hijo es para siempre”, reza la fotografía compartida por Antonio David que acumula más de 2.000 me gusta y ha sido compartido más de 500 veces.