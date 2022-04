Aurah Ruiz continúa con los preparativos para su esperada boda con Jesé Rodríguez, un hombre con el que ha vivido una relación repleta de altibajos pero que presumiblemente terminará de la mejor manera. “Mucho se ha hablado de mi relación con Jesé, y ahora todo es muy diferente, nos vamos a casar...”, confiesa la canaria a través de su canal de Mtmad.

Y es que en su último vídeo ha recordado cómo fueron sus inicios con el futbolista, cómo se conocieron y cuándo tuvieron sus primeros momentos más importantes. Eso sí, defiende que no va a entrar en detalles de sus malos momentos con Jesé porque asegura que está “muy feliz” y “aparte de todo lo que hayamos pasado, también sé que hay una historia muy bonita”. De hecho, antes de comenzar su relato, defiende que “hay muchas cosas que una por amor acaba perdonando igual que él, por amor, también me ha perdonado a mí”.

"Lo conocí como una persona normal. No tenía ni idea de quién era. No me importaban los futbolistas ni el fútbol, porque yo vivía en una isla en la que eso no es lo normal. Quizá en Madrid es mas fácil salir y encontrarte a un futbolista, pero aquí no existe eso, o al menos en mi vida no", cuenta.

Aurah se mudó a Madrid después de su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa' y empezó a trabajar en una famosa discoteca donde se reencontró con Jesé y unos amigos. Después de ahí empezaron a hablar cada vez más, seguían coincidiendo hasta que volvieron a verse en Canarias en Navidad y surgió el beso. "Me invitó a una fiesta de Nochevieja en su casa en Madrid, un 31 de diciembre que ya fue cuando pasó todo, y hubo más que un beso. De hecho, él se me acercó y me lo pidió, y yo lo dije que eso no se pedía, se daba... pero yo le hice una tremenda cobra. Él se quedó alucinado, pero luego yo le devolví el beso y ya sí fue muy bonito".

"Cuando estaba con él sentía paz, sentía que todo estaba bien, que no había ningún problema", cuenta de su relación con Jesé.

Aurah también ha querido aclarar que ella no rompió ninguna relación ya que Jesé estaba soltero a pesar de los rumores que dicen que no. "Él no se escondía conmigo y me decía que no estaba con otra persona, así que tampoco tengo por qué dudar de eso", explica.