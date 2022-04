Después de dos convulsísimas semanas, parece que las aguas han vuelto a su cauce en la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco.

La periodista de El Programa de Ana Rosa no aguantó más y rompió su relación con el ex guardia civil en directo durante su intervención en Ya son las Ocho asegurando que "son demasiado feos, por amor propio no puedo consentirlo". Con estas palabras, Riesco desató una oleada de informaciones y volvió a colocar en el disparadero a su entonces ex pareja pero, a juzgar por la última fotografía colgada por la joven en sus redes sociales, el enésimo bache que han pasado Flores y Riesco ha sido solventado con éxito.

De hecho, ambos han sido pillados disfrutando de una idílica noche en la que celebraban su reconciliación y el 47 cumpleaños del ex colaboradora de Sálvame, una cita con la que confirmaban que volvían a estar más unidos que nunca. "Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo…INDESTRUCTIBLE", reza la felicitación de Riesco al padre de Rocío Flores.

Sin embargo, ha sido el otro protagonista de la pareja, Antonio David Flores, el que ahora ha hablado por primera vez y con total normalidad, de su relación con la periodista, siguiendo así la petición de la joven de darle su sitio.

Felicidad plena

Las primeras declaraciones de Antonio David Flores llegan cuando celebraba por segunda vez su cumpleaños pero, esta vez, en compañía de Olga Moreno y la madre del ex guardia civil.

Al ser preguntado por los medios de comunicación sobre su relación con Marta Riesco, Antonio David ha señalado que "respecto a mi relación con Marta, estamos muy felices, queremos que todo el mundo esté bien y en orden. Creo que no es complicado rehacer la vida con otra persona y ser felices en un sitio y en otro", destacó el ex marido de Rocío Carrasco.