Tras su salida de Supervivientes, Nacho Palau ha pasado unas semanas muy complicadas después de varias visitas al hospital a causa de una inesperada hinchazón que los médicos no sabían a qué se debía.

Después de someterse a diferentes pruebas médicas y de que se filtrase que la causa de esta reacción corporal era más importante de lo que en un principio se creía, el propio Nacho Palau puso nombre al problema hace unos días a través de un comunicado: el escultor sufre un cáncer de pulmón y ya se encuentra haciéndole frente a esta enfermedad.

"Hola a todos queridos: Ya puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. Siento haber estado desconectado últimamente, pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad". Con estas palabras, el ex de Miguel Bosé y padre de sus cuatros hijos confirmaba los peores presagios.

El propio Palau confirmó que ya se ha sometido a dos sesiones de quimioterapia y que se encuentra enfocado en su recuperación, pero ahora un nuevo revés ha sacudido al escultor catalán y han saltado todas las alarmas en torno a su estado de salud.

Fatigas y cansancio, motivo del ingreso

Según ha informado Kike Calleja en Sálvame, Palau ha tenido que ser ingresado por tercera vez en el Hospital Clinic de Valencia tras haber recibido la tercera sesión de quimioterapia.

El motivo de este ingreso es que someterse a esta nueva sesión le ha provocado una fuerte fatiga y un gran cansancio como adelantó, a raíz de la información de Calleja, su amiga y compañera de concurso Charo Vega.

Además, como compartió Vega, no se sabe cuándo abandonará el hospital el catalán puesto que los médicos prefieren mantenerlo bajo observación para evitar cualquier nuevo contratiempo durante el proceso.