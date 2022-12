El 2022 no ha sido para nada uno de los mejores años de Shakira. La intérprete de éxitos como Loba, Las de la Intuición o Monotonía no solo ha tenido que hacer frente a la separación de su ya ex pareja el futbolista Gerard Piqué, con quien ha mantenido una abierta y pública guerra, sino que a su divorcio del deportista hay que sumarle los más que sonados y polémicos encontronazos que ha tenido con Hacienda y que la han llevado a juicio.

Shakira y Piqué firman ante el juez el acuerdo sobre la custodia de sus hijos Mientras el que fuera futbolista del FC Barcelona ya ha rehecho su vida al lado de Clara Chía, la colombiana ha prefiero refugiarse en sus hijos y su familia para pasar de la mejor manera posible la dolorosa ruptura que ha protagonizado junto al catalán. Sin embargo, si hay algo que tenía claro la cantante es que esta Navidad no quería pasarla en España ni tampoco en un lugar que fuera muy bullicioso y, como ella misma ha publicado en Instagram, parece que la famosa artista ha decidido poner rumbo a Dubai con sus dos hijos para poner tierra de por medio a uno de sus años más difíciles. "Buscando la serenidad en esta navidad" Shakira ha colgado una fotografía en su perfil oficial de Instagram en la que aparece junto a sus dos hijos sosteniendo un majestuoso halcón en su brazo. Ataviados los tres con las vestimentas propias del desierto y un texto que refleja a la perfección el momento vital en el que se encuentra la artista. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) "En el desierto buscando la serenidad en esta navidad", reza el texto que acompaña a la fotografía.