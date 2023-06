La presentación del libro de Aless Lequio, que su madre, la actriz Ana Obregón, terminó de escribir durante nueves meses, ha deparado unas cuantas sorpresas. La primera de ellas es que, según Ana Obregón ha desvelado, la recaudación por derechos de autor de 'El chico de las musarañas' irá íntegramente para la Fundación Aless Lequio, que ha creado por expreso deseo de su hijo para la investigación del cáncer. La segunda es que no dará un hermanito a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón, nacida por gestación subrogada en Estados Unidos como hija póstuma de Aless Lequio. Y la tercera, tal vez más sorprendente que las anteriores, es que ha tenido una experiencia paranormal, una conexión con su hijo desde el más allá.

Ana Obregón explicó en la presentación del libro el miércoles 7 de junio en Madrid que se decidió a escribirlo porque recibió una señal de su hijo muerto, nada más y nada menos que una llamada de teléfono de Aless Lequio. Tras destacar que siempre ha actuado pensando en la voluntad de su hijo, confesó que en todo momento él la ha guiado en la escritura del libro y que le dio una señal inequívoca para que se pusiera manos a la obra. Esa señal fue la llamada de teléfono y aseguró que no estaba sola. Había cuatro personas y vieron la llamada. El teléfono ponía "Aless".

Experiencia paranormal

Sin atreverse a calificarla como experiencia paranormal, sí que sostiene que fue algo inexplicable y que los expertos tendrán que decir qué fue aquello. Todo sucedió, según el relato de Ana Obregón, el día en que se sentó con los editores para negociar el proyecto del libro.

"El primer día que nos reunimos para formalizar este libro quedamos para comer y puse mi teléfono encima de la mesa. Yo no estaba muy convencida de hacerlo, este libro es una catarsis donde he tenido que revivir momentos profundamente dolorosos. De repente empieza a sonar mi móvil y era una llamada de Aless", contó la actriz y empresaria.

Durante la presentación insistió en varias ocasiones en que ella no es escritora, sino bióloga, pero que iba enviando los capítulos a la editora y le decía que estaban muy bien. Añadió que está escrito con el corazón roto y guiada por su hijo. Además de confesar que no ha vuelto a leer el libro: "es demasiado doloroso", destacó que en realidad lo ha escrito Aless y son sus palabras. Definió el proceso como una catarsis, en la que no paró de llorar y hasta estropeó el ordenador con sus lágrimas. Pero lo que llama la atención de sus palabras es la revelación de que prácticamente se trata de un libro dictado por su hijo. En la historia de la humanidad existen precedentes de experiencias místicas similares. Tal vez la más conocida sea la relatada en el Antiguo Testamento sobre la entrega a Moisés de los diez mandamientos en las denominadas Tablas de la Ley.

Los tres deseos cumplidos de Aless Lequio

Con la presentación del libro da por cerrado el capítulo de últimas voluntades de su hijo, después de haber cumplido sus tres últimos deseos.

Uno de ellos era crear la Fundación Aless Lequio, de la que es presidenta y cuyo vicepresidente es Alessandro Lequio, padre de su hijo y abuelo de Ana Sandra, a la que todavía no conoce. Otro era ser padre y ahí está Ana Sandra. Y el otro era escribir y publicar su libro 'El chico de las musarañas'.