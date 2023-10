Joana Sanz habla de su divorcio con Dani Alves

Hace unos días nos enterábamos del giro sorprendente de Dani Alves al cambiar de abogado a mitad del caso que le mantiene en prisión desde el pasado mes de enero por una presunta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona a finales de año del 2022.

En un primer momento se entendió el cambio de abogado porque se daba el caso por perdido, pero estos últimos días hemos sabido que el exfutbolista decidió contratar los servicios de Inés Guardiola -y prescindir de Cristóbal Martell- de manera unilateral y que comunicó este cambio a través de un correo electrónico.

Europa Press ha podido hablar con Joana Sanz en exclusiva y preguntarle por este giro dramático de los acontecimientos de su todavía marido. La modelo nos ha asegurado que no ha influido en esta decisión ya que "él es adulto para decidir por sí mismo, no lo sé, digo yo".

Joana nos aseguraba que sigue cerca del futbolista como dijo desde un principio a pesar de que en un primer momento inició, supuestamente, los trámites de divorcio: "Eso lo dije en un principio y nada ha cambiado", pero no aclara el porqué de este 'standby' en su separación: "Esto es mi vida personal, no voy a hablar nada".

Radiante, Sanz acudía a un privilegiado centro de belleza de Barcelona siguiendo así con su vida en la ciudad condal ante la información que apunta que habría vuelto para estar cerca de Alves: "No estoy ni en España"... nos confesaba la modelo jugando al despiste con la prensa.

Una de las que sí parece seguir apoyándole en este proceso, aunque han tenido sus desavenencias por el camino, es Joana Sanz. La que era su pareja en el momento en el que sucedió el caso ha sido preguntada por los medios sobre estos cambios recientes.

La canaria fue interceptada en la calle por ‘Europa Press’. "Yo de estas cosas no opino. Eso no va conmigo. No voy a opinar. Del caso no opino", dijo Joana Sanz.

La influencer dejó claro que no hablará ante los medios, que de pronunciarse utilizará sus redes sociales para ello como viene haciendo este tiempo atrás. "No voy a hacer declaraciones. Lo que quiera decir lo hablo por Instagram".

También fue preguntada por la celebración del juicio, una fecha que todavía no es exacta, pero está previsto que se celebre antes de que termine el 2023 y por el cambio de estrategia. "No tengo mucha noticia de esto, la verdad", dijo con respecto a la fecha. "Creo que es adulto para decidir por sí mismo, no lo sé, digo", terminó diciendo al respecto.

Joana Sanz y Dani Alves parecen haber acercado posturas tras unas semanas distancias en donde hubo cruce de declaraciones. Unas cartas compartidas por la canaria que le envió el brasileño desde la cárcel dan muestra que al menos tienen buena relación.