Joana Sanz, modelo y esposa del reconocido futbolista Dani Alves, ha concedido una entrevista a Vanitatis en la que aborda cómo ha sido su vida desde que su esposo fue acusado de violación. En la entrevista, Sanz defiende la inocencia de Alves y revela detalles sobre su relación y las dificultades que enfrentan durante este difícil momento. A pesar de los problemas en su matrimonio, Sanz asegura que el amor entre ellos sigue intacto.

Confía en la inocencia de Alves

En la entrevista, Joana Sanz deja claro que confía en la inocencia de su esposo y espera no equivocarse. Asegura que Dani Alves no es una mala persona, aunque reconoce que cometió errores en su matrimonio. Sin embargo, Sanz afirma que no puede creer que Alves haya cometido un delito tan grave sabiendo que podría perderlo todo.

La modelo también revela que Alves ofreció múltiples versiones de los hechos para protegerla emocionalmente. Según Sanz, su esposo no quería causarle más dolor, especialmente en un momento tan difícil como cuando su madre falleció. Explica que fue devastador descubrir la infidelidad, pero destaca que el amor entre ellos sigue intacto.

Sanz comparte los desafíos que enfrenta durante las visitas a la cárcel, donde ha acudido en cuatro ocasiones para ver a Alves. Describiendo las condiciones restrictivas, menciona que las conversaciones se llevan a cabo a través de un cristal y un teléfono, rodeados de otras personas que pueden escuchar. Esta situación dificulta las conversaciones serias y profundas que necesitan tener. Además, revela que habla con Alves por teléfono todos los días.

¿Abandonará España?

En cuanto a las especulaciones sobre si Alves abandonaría España en caso de ser liberado bajo fianza, Sanz cree que no lo haría. Argumenta que Alves se presentó voluntariamente a declarar y nunca ha intentado huir de la justicia. Asegura que su esposo le ha afirmado que ella es la persona que más ama y que nunca se iría de España. Además, menciona la posibilidad de imponer medidas como la retirada del pasaporte o el uso de un dispositivo GPS para garantizar que Alves permanezca en el país.

Joana Sanz expresa su tristeza y miedo, y ha buscado ayuda profesional para lidiar con sus emociones. Sin embargo, deja en claro que no hay posibilidad de reconciliación con Alves. Aunque afirma que lo ama y siempre lo amará, considera que esta etapa ha llegado a su fin y ahora solo mantendrán una relación de respeto, pero no como pareja.

Por último, Sanz revela que, tras el incidente, decidió dejar Barcelona para reconstruir su vida. Menciona que solicitó ayuda económica a Alves para mudarse a París, pero él se negó a prestarle dinero. A pesar de ello, pudo encontrar una solución y buscar un nuevo comienzo fuera de España para preservar su salud mental.