Una nueva polémica vuelve a rodear a Ana Obregón, en esta ocasión por las cuentas de la Fundación Aless Lequio. Tras la publicación de unas informaciones que apuntan a que no habría donado el dinero que ha ganado con sus exclusivas y con el libro que empezó a escribir su hijo, la presentadora ha desmentido tajantemente las acusaciones que planean sobre su persona.

En declaraciones a Vanitatis, Obregón empieza afirmando que "es falso en todos los sentidos". "Cualquier persona informada sabe que, sobre los derechos de autor de un libro, cuando acaba el año fiscal se hace un balance de los libros vendidos. Ya lo está desmintiendo la editorial, que hasta marzo no se hace la donación", subraya la bióloga.

Por otro lado, también se pronuncia sobre sus aportaciones a la fundación que lleva el nombre de su hijo: "Como cualquier persona que quiera abrir una fundación, que se tienen que aportar 30.000 euros, aparte de algunas exclusivas que también he donado y aparte de un bolso de mi madre, que se sortea".

"Son cifras que no me gusta decir, pero en total creo que he aportado de mi bolsillo más de 50.000 euros a la fundación, además de la dedicación diaria, cubriendo ensayos y financiando investigación. Son cosas que no sé de dónde salen. Lo único, para hacer daño", afirma en declaraciones concedidas a Paloma Barrientos.

La insinuación de Obregón sobre Lequio

La periodista estuvo ayer presente en el plató de 'TardeAR', donde recibió un nuevo mensaje de Obregón leído en directo por Beatriz Archidona. "Ana da a entender que esta información la ha filtrado Alessandro Lequio", aseguró la presentadora suplente de Ana Rosa Quintana: "Dice que es totalmente falso, que no sabe de dónde sale esa información porque solo conocen las cuentas de la fundación Alessandro y ella".