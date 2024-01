Desde hace ya muchos años, Nuria Roca se ha convertido en un valor seguro en televisión. Actualmente, la presentadora aporta solvencia y cercanía en 'La Roca', el magacín dominical de laSexta y saca su lado más divertido en la tertulia de los jueves de 'El hormiguero', junto a Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo.

Con una larga trayectoria en todo tipo de formatos, la valenciana se ha convertido en estos años en una de las prescriptoras publicitarias mejor valoradas y por ello se convirtió también en la imagen de Sketchers, la marca de zapatillas deportivas referencia a nivel internacional. Hablamos con ella de su actual esosvo televisivo, de la política, de 'El hormiguero' y la tendencia de algunos medios de comunicación de titular de manera engañosa.

¿Cuando llegaste a la televisión pensabas durar tanto tiempo?

Para nada, me sigo sorprendiendo yo misma, si es cierto que llevar 30 años dedicándote a lo que te gusta, que empieza siendo tu hobbie y se convierte en tu profesión es fantástico. También, es una suerte que te dejen estar, el público es quien te deja estar, los que idean los programas y piensan en ti y en ese sentido, he tenido mucha suerte.

¿Tenías un plan b, era un hobbie para ti, pero tenías otro camino laboral previsto?

Bueno, yo estudié arquitectura técnica, o sea, soy aparejadora. Pero entonces, la televisión se cruzó en mi camino, yo seguí estudiando, seguí haciendo tele, presenté el proyecto final de carrera, pero seguí haciendo tele, hasta que después de muchos años, verbalice que la arquitectura técnica no me interesaba y lo que me gustaba era la televisión

¿Por qué estudiaste arquitectura técnica?

Porque en ese momento era lo que me gustaba y porque el arte, las bellas artes, la arquitectura es lo que más me gusta, pero como un hobbie, no como una profesión.

¿En qué momento decidiste que podías quedarte en la televisión?

Nunca lo he entendido, es más, no sé si mañana me podré quedar. Esto es absolutamente provisional. Siempre tienes que pensar que estás de paso, yo siempre he pensado que de aquí siempre estaba de paso y eso no quiere decir que te entregues en cuerpo y alma a cualquier proyecto que se ponga delante, pero, tampoco es algo que dependa de ti, con lo cual, tienes que dar tu mejor versión y luego intentar mantenerte.

Tu estabas en la televisión valenciana y de repente te llama Chicho Ibáñez Serrador y te embauca en el programa que de alguna forma, te catapulta a la fama que es 'Waku Waku'

Sí, yo conozco a Chicho cuando iba a poner en marcha 'El Semáforo', en ese momento yo estaba haciendo informativos en Canal Nou y yo no encaje en ese programa, porque el perfil que tenía de Marlen Morreau, quería una cómica y demás... Y cuando tuvo entre manos el proyecto de 'Waku Waku', me llamó por teléfono y me dijo que tenía el programa para mí y desde entonces, aquí estamos.

Ya no hay gente como él, autores, genios que cualquier cosa que ponía en marcha, funcionaba...

Es que creo que ha cambiado mucho el concepto de hacer televisión, ahora es más de productoras, de géneros, es más de equipo, entonces, antes era algo más personal y lo que era un director como Chicho, mandaba en todo y era estricto. Yo no me he vuelto a encontrar a alguien tan potente y tan presente como Chicho en sus proyectos.

Ahora, estás en la segunda temporada de 'La Roca' en una tarde muy difícil...

La tarde es muy complicada, nosotros estamos muy contentos, el domingo pasado, tuvimos récord de share, desde que arrancamos esta temporada y sobre todo de lo que estamos contentos es del producto que estamos haciendo, que eso es muy difícil, cuando los números y el producto acompañan, es una fórmula fantástica, aunque no siempre convergen, pero en este caso, estamos muy contentos.

El programa tiene parte de entretenimiento y otra de actualidad informativa, ¿Ha sido un poco de vuelta a los orígenes?

Para mi es un programa que lo engloba todo y eso tiene que ver con la radio, también, se parece en mucho a lo mejor lo que te puede pasar, no por el equipo, que es el mismo, si no porque tiene esa parte lúdica, esa parte de entretenimiento puro y duro y luego un aparte de información, conocimiento, hacemos ciencia, hacemos historia y desde laSexta, nos está dando una cancha libre estupenda.

¿En qué parte te encuentras más cómoda si tuvieses que elegir?

La más relajada es la parte donde nos reimos mucho, cuando traen a Sara, Juan los videos, todo es muy divertido, el club de los ofendidos de Juan, todo esto te ríes mucho y a mi me supone poco esfuerzo de trabajo, luego están las entrevistas, que me encantan, que me curro mucho y luego está la parte de actualidad, que siempre hay temas muy interesantes que desconozco y ya solamente con la inquietud que te suscita ya aprendes y luego, la parte política que también es interesante.

Para la parte política, ¿te tienes que preparar más?

No, te tienes que preparar de la misma forma para todo. A mi me provoca el mismo respeto la política que el entretenimiento, te diría entretenimiento, porque es más difícil, es más complicado, porque tiene un propósito concreto, la política es comentarlo, el contenido ya está hecho, te tienes que preparar porque tienes que estar al tanto de todo lo que sucede, eso sí, claro.

¿A ti te interesa la política, personalmente?

Me encanta la política, además, estamos viviendo un momento político muy interesante porque se parece mucho a las relaciones que se establecen hoy en día en las redes sociales, mucho fake, mucha fachada, mucho filtro y muy poca verdad.

Además, ahora vienen elecciones y todo se intensificará... ¿Notas que hay fatiga informativa?

Yo creo que no deberíamos nunca de cansarnos de la política, la política es la que maneja nuestro dia a dia, es decir, la democracia, las leyes, los políticos, el congreso... Todo eso no debería interesar a todos. Si que es verdad, que existe un exceso de crear contenido político, es decir, a veces, la política se parece más a un debate del corazón o de fútbol deportivo.

Hablando de verdades y mentiras, las fake news están a la orden del día, ¿Tú has sido víctima de noticias falsas?

Yo hacía una reflexión, mientras preparaba mi sección de 'El Hormiguero', porque nosotros fuimos los primeros que empezamos a hacer esa sección de sacar los colores a los medios de comunicación que ofrecen fake news, pero transcurrido todo este tiempo, te das cuenta que lo hemos interiorizado de tal manera, que lo hemos normalizado. Lo que no es normal es sacar un titular que no sea falso, es decir, cuando digo eso, no digo fake news, digo un titular engañoso, que invita al equívoco y cuando entras en la noticia, te das cuenta que el titular no se corresponde a lo que se está contando.

¿Y qué se puede hacer para luchar contra esto?

Pues apelar al sentido común y al examen de conciencia de cada uno. Yo sería incapaz de hacer lo que hacen muchísimos periodistas que me parece una aberración y una prostitución de la información.

¿De tí qué es lo peor que han dicho en una fake news?

Unas cosas, que son tan inverosímiles que son ridículas. Hay titulares que se dan tanto la vuelta que son ridículos, son absurdos, son hasta faltas de ingenio, porque si por lo menos tuvieran talento, pero es que ni eso...

En 'La Roca' llevas dos años, ¿te gustaría un cambio o seguirías más temporadas en el programa?

No, yo soy muy de cambios, me gusta probar y hacer cosas nuevas, pero, 'La Roca' es un programa tan completo, que si pudiera, estaría un montón de tiempo haciendo el programa.

¿A quién te gustaría llevar de entrevistado al programa?

Ahora mismo, en 'La Roca' hemos conseguido una cosa que para mi es muy interesante, que nos da igual el entrevistado, porque el entrevistado entra parte del juego y del contenido. Antes, cuando teníamos dos entrevistados, uno participaba de los sofás y otro más en el chester con una entrevista más profunda, pero, nos hemos dado cuenta, que la entrevista en sí, un domingo por la tarde, puede ser un poco espeso, entonces introducimos el contenido de la entrevista a nuestro contenido, con lo cual, te podemos sacar lo mejor de cualquiera.

Ahora que estás tan involucrada en las redes sociales, ¿Cómo podemos recuperar a los jóvenes para la televisión?

Yo es que creo que la gente joven es irrecuperable por la tele. Yo creo que la televisión tal cual la conocemos, está en un proceso de desaparición. Tal cual la conocemos, va a quedar para grandes eventos y para programas en directo, pero el resto de contenidos, no.

¿Cómo te mueves en las polémicas?

Las polémicas nos dan marcha, no hay que huir de ellas, no hay que tenerles miedo, porque el miedo te paraliza y no te deja hacer cosas y las polémicas son siempre bienvenidas siempre que se entiendan desde el punto de vista constructivo, un polémica constructiva es maravillosa, que ayuda a mejorar, a tener otros puntos de vista y luego, las polémicas destructivas, me dan exactamente igual, en eso he aprendido bastante de Juan.

Tu que eres muy amiga de Pablo Motos, es incuestionable el éxito de 'El Hormiguero', no hay nadie que haya hecho un programa tanto tiempo, tan bien hecho siempre...

No es por ser su amiga, hay gente que cae de pie y hay gente que no y en este caso a Pablo las cosas le salpican mucho más y en este sentido, se roza la injusticia absoluta y claro eso es muy complicado de gestionar y resolver, pero, también te diré que hay cosas indiscutibles, no hay que detenerse en lo mejor, hay que ir a lo grandioso y diecisiete años siendo líder de audiencia, evidentemente, surgen envidias, celos, las campañas...