Marta Peñate, harta sobre los comentarios sobre su fertilidad

Hace un tiempo, la colaboradora de televisión Marta Peñate compartió públicamente los desafíos de fertilidad que estaban complicando su deseo de ser madre junto a su pareja Tony Spina.

La pareja ha probado varios tratamientos de fecundación in vitro, pero hasta ahora no han tenido éxito en concebir. Marta anunció hace una semana que el último intento no tuvo éxito, pero se mantiene decidida a seguir luchando. Ha sido franca en sus redes sociales sobre lo difícil que es este proceso y cómo afecta emocionalmente el no poder concebir.

Después de este último intento, Marta y su pareja continuarán con los tratamientos en busca de convertirse en padres. Sin embargo, algunos de sus seguidores están insistiendo en que consideren la adopción, lo cual ha generado un fuerte debate en TikTok y ha afectado a Marta.

Lucha para quedarse embarazada

Cansada de los comentarios sobre su fertilidad, Marta expresó su molestia en TikTok, explicando que los espectadores de sus transmisiones en vivo la están presionando cada vez más para que considere la adopción si no puede quedar embarazada naturalmente. Estos comentarios la han saturado y la han llevado a reflexionar profundamente sobre el tema.

Marta Peñate a pocos días de saber si está embarazada: "Tengo pocas esperanzas" / Instagram

Marta está luchando para concebir, enfrentando numerosos obstáculos en su camino hacia la maternidad.

Marta reveló recientemente que ha vuelto a menstruar, lo que ha sido un golpe duro para ella. A pesar de esta adversidad, mantiene una actitud de lucha, creyendo que "Dios da las batallas más difíciles a sus mejores guerreros". Aunque reconoce la dificultad de la situación, sigue adelante con determinación.

Adopción

En su directo, Marta enfatizó que la adopción no debería ser vista como una segunda opción solo para aquellos con problemas de fertilidad, sino como una elección válida para todas las personas. Para ella, pensar en la adopción como una alternativa solo por no poder concebir de forma natural es egoísta. Marta compartió que tiene un familiar adoptado y que nunca consideraría a un niño adoptado como una segunda opción.

Marta también reveló que sufre de una condición llamada útero bicorne, que afecta su fertilidad, y que además ha tenido complicaciones debido al virus del papiloma humano, que requirió una cirugía en la que casi pierde la vida debido a una hemorragia interna.