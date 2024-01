Una de las responsabilidades más importantes de los dueños de mascotas, entre ellas los perros, es proporcionarles una alimentación adecuada. A los peludos no se les puede dar cualquier cosa, por mucho que nos miren con ansia lo que nos estamos comiendo y nos dé pena la carita que nos ponen cuando nos observan. No todos los alimentos para humanos son aptos para perros.

Los perros no pueden comer cualquier cosa y ni mucho menos a cualquier hora ni la cantidad que le demos debe ser arbitraria. Un perro pastor alemán y un galgo, por ejemplo, no comen lo mismo, debido a que sus características no son iguales.

Por ello es recomendable acudir al veterinario para conocer qué come cada raza y en qué proporción.

¿Cuántas veces dar de comer a un perro?

Uno de los elementos a tener en cuenta es conocer si el perro tiene algún tipo de alergia, ya que algún o algunos de los ingredientes de las comidas que tomen podrán causarle alguna reacción.

Dependiendo de la edad, un perro comerá más o menos veces al día. Así, pueden ingerir alimentos hasta cuatro veces diarias si tiene más de dos meses de edad y, en términos generales, dos veces si el animal tiene más de seis meses.

Los veterinarios consideran que no es una buena práctica dejarle su bol lleno de comida para que coman cuando ellos quieran, pues si se lo llenamos cada vez que lo vacían varias veces al día, tal vez se lo coman en todas esas ocasiones y no le siente bien.

También es importante darle de beber, para lo cual es importante tener su cuenco con agua fresca y limpia y tener tanto ese recipiente como el de la comida aseados a diario.

¿Qué alimentos no puede correr un perro?

Los veterinarios recomiendan no darle de comer chocolate a los perros, ya que puede ser tóxico para su organismo.

El chocolate contiene una sustancia que se llama teobromina, la cual estos animales no metabolizan bien.

En caso de que tu perro haya comido chocolate, es mejor comunicárselo al veterinario para que tome las medidas necesarias al respecto.

La carne cruda tampoco le sienta bien a tu mascota, así que evita dársela.