¡Atención dueños de perros pequeños! Errores comunes que debes evitar

Los perros de razas pequeñas son cariños, alegres y juguetones, ideales para vivir en espacios pequeños. Sin embargo, su pequeño tamaño no implica que sus necesidades sean menores que las que requiere un perro de raza grande. Es más bien al contrario. El metabolismo de los canes pequeños va mucho más rápido, tienen una esperanza de vida mucho mayor, son más vulnerables a los cambios de temperaturas y suelen ser propensos a tener problemas dentales. Pese a que las atenciones que requerirá tu mascota también dependerá de su raza, lo cierto es que hay una serie de malos hábitos que debes evitar para que tu perro pueda tener una vida larga y feliz.

Cuidados para los pequeños de razas pequeñas

Los perros de razas pequeñas suelen ser más resistentes que los que pertenecen a las más grandes. No obstante, esto no significa que no haya que dispensarles una serie de cuidados y sobre todo estar muy atentos a cualquier señal de enfermedad, pues es más difícil que los canes de razas pequeñas se quejen cuando se encuentran mal. Para evitar disgustos, aquí te dejamos una lista con los errores más comunes que se cometen con los perros de razas pequeñas: