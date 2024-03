La tiktoker argentina @lolacabellerrrrrr se trasladó a vivir hace poco a Gran Canaria y le asombra que en esta isla "todos se conocen con todos”.

Se siente sorprendida por “cómo todo el mundo está conectado: el que no es amigo, es sobrino, exnovio, tío. Literal, todos tienen una conexión. No importa si son de Maspalomas y el otro de Las Palmas, Agaete o de Jinámar. Todos están conectados. Me da mucho miedo”.