Una 'tiktoker' argentina detalla lo que teme de los residentes en Gran Canaria y le dan la razón

El hecho de que parezca de que en Canarias la gente se conozca, porque al fin al y al cabo las islas no son tan grandes de extensión como algunas regiones peninsulares y por la movilidad que tradicionalmente los residentes en el Archipiélago tienen entre las islas, se convierte en un temor para la tiktoker @lolacabellerrrrrr, quien de forma concreta se refiere a Gran Canaria, donde reside.

“En Gran Canaria se conocen todos. No hay persona que conozca a una persona, que conoce a una persona que conozca a la otra. Todos se conocen con todos”, asegura.

Ella confiesa que no conoce “a nadie en esta isla porque llegué hace muy poco”.

Se siente sorprendida por “cómo todo el mundo está conectado: el que no es amigo, es sobrino, exnovio, tío. Literal, todos tienen una conexión. No importa si son de Maspalomas y el otro de Las Palmas, de Agaete o de Jinámar. Todos están conectados. Me da mucho miedo”.

"Somos una secta y cada isla tiene un clan diferente"

El vídeo se ha vuelto viral y acumula ya más de 7.700 'Me gusta'. Varios usuarios le dan la razón, alguno de ellos tirando de ironía: “En realidad somos una secta y cada isla es un clan diferente, tranquila en una semana te acostumbras”, comenta @nauzetic. “Claro, todos somos primos hermanos de Quevedo”, replica, @PaTrY.

“Imposible tener secretos porque todos se conocen”, asegura @julsic. “Igual nos pasa en Fuerteventura”, afirma @Mariafg27.

“Ella tiene razón, es así de verdad, es algo inexplicable. Conoces a alguien de la otra parte de la isla y luego de la nada compartes alguna amistad o...”, confirma @guillechichogonzalez. “Eso pasa porque somos muy sociables, algo que en otras partes del mundo ni te miran a la cara”, justifica Nona Ramírez Viera. En la misma línea se manifiesta Alice Martín: “Sí mi niña, nos conoces todos TODOS”.

En sentido contrario se expresa @doblejota10: “Yo no conozco ni a mis vecinos”.