Hay un dicho en el mundo de Internet que dice lo siguiente: "lo que pides por AliExpress...lo que te llega", una frase que siempre viene acompañada por dos fotografías que comparan lo que te vendían y el producto final. Algo parecido ha ocurrido en Canarias en los últimos días, aunque en este caso no es la plataformas de ventas online, sino AirBnB.

Una pareja había alquilado en Tenerife, supuestamente, a través de la plataforma de alquiler vacacional, una casa de dos plantas y un extenso jardín. Finalmente no fue así y "lo que les llegó" fue una cabaña pequeña, con baño, eso sí, que estaba en el exterior.

Lejos de mostrar su indignación, la pareja se lo tomó con humor. "Yo buscaba un dormitorio la verdad... Incluso me daba igual compartir baño, pero no me esperaba vivir la experiencia de ir al baño bajo la lluvia", publicaba el usuario de TikTok @wisemmmmm en sus redes sociales.

