El Lejano Oeste ha llegado al Carnaval de Arrecife 2024 con el humorista lanzaroteño Kike Pérez como maestro de ceremonias, quien con su pregón dio por inaugurada la fiesta eL jueves 1 de febrero. El pregonero, vestido de pistolero, hizo un recorrido por sus vivencias en los carnavales capitalinos, con el que arrancó carcajadas, como no podía ser de otra manera, tratándose de un maestro del humor. "Me declaro culpable de querer al Carnaval de Arrecife, de haberlo vivido intensamente, de conocerlo y añorarlo desde que no puedo venir por deberes y calendarios", aseguró el humorista