El Lejano Oeste ha llegado al Carnaval de Arrecife 2024 con el humorista lanzaroteño Kike Pérez como maestro de ceremonias con el pregón con el que dio por inaugurada la fiesta.

El pregonero, vestido de pistolero, hizo un recorrido por sus vivencias en los Carnavales de Arrecife con el que arrancó carcajadas, como no podía ser de otra manera, tratándose de un maestro del humor.

La inauguración de la fiesta tuvo lugar tras el pasacalles que salió de la zona del Charco de San Ginés, hasta Puerto Naos, con la animación de la batucada Villa Pipol.

El Carnaval de Arrecife 2024 se extenderá hasta el próximo 17 de febrero, con más dos semanas de actos para todas las edades.

A continuación, ofrecemos el texto del pregón de Kike Pérez durante la inauguración del Carnaval de Arrecife en el escenario del nuevo recinto ferial en la antigua parcela de la conservera Agramar en Puerto Naos.

Me declaro CULPABLE

Culpable de ser el último en salir de las verbenas de El Almacén. Culpable de aguantar desde el lunes de concurso de murgas hasta el entierro de la Sardina con las 1000 pesetas que me dio mi padre para todo el Carnaval.

Culpable de añorar los cosos por la avenida, y no olvidar el ambiente inigualable que se vivía en las inmediaciones de La Rocar. Culpable ponerle cara de pena a más de una carroza para ver si caía una “copita gratis”.

Culpable de ir de local en local de murgas un viernes de final, hasta que me echaran de la última.

Pero sobre todo, me declaro culpable de querer al Carnaval de Arrecife, de haberlo vivido intensamente, de conocerlo y añorarlo desde que no puedo venir por deberes y calendarios, de ser carnavalero y arrecifeño, disfrutón y gorfín por nacimiento, pero también Intoxicado por parte de padre y Simplón por inercia, afortunado de vivir las batucadas desde muy adentro, admirar el brillo de las drags y desear con fuerza que vuelva a llenarse el Carnaval de Reinas, bailé sin saber los pasos de comparsas con los aires del sur y sí de algo soy culpable es que aún me sigue emocionando el sonido de un bucio buchero, o el golpe inesperado de una mascarita revestida.

Así que aquí me tienen, sintiéndome feliz de este sentimiento de mi culpa, siendo un pregonero con antecedentes suficientes para ser juzgado como un defensor del Carnaval de Arrecife.

Y ahora si les parece desgranaré cada uno de mis delitos, voy a justificar todos y cada uno de ellos con pruebas y confesiones, intentaré que hoy de aquí sea imposible absolverme, y que se me juzgue como merezco, con la sarna y la nocturnidad que define el Carnaval.

Cuando digo que soy culpable de ser el último en salir de las verbenas de El Almacén es porque no perdonaba ni “los asaltos” después del Entierro de la Sardina, que por cierto, si no están en el programa deberían volver, que seguro que debe seguir existiendo gente como yo, que le diera igual ir a trabajar al día siguiente, después de estar dándolo todo hasta las tres de la mañana, además, lo mejor de los velatorios siempre sucede de madrugada.

Soy carnavalero, soy verbenero, y soy orquestero, y de la vieja escuela, de las orquestas de antes, que eran cuarenta arriba del escenario, y no los de ahora con cúpula y fondo, sino cuatro chapas, cuando Tecnosound cobraba por metro cuadrado… Y ahí se metían los Walkinayros, Los Jarvac, ¡qué volvieron!, tremenda alegría me llevé el año pasado en una feria en Tiscamanita cuando veo que actuaban… ¡LOS JARVAC! y encima los mismos, no los hijos, ni los nietos… ellos, los de siempre, la risa fue cuando vi que la hora de actuación no era las doce o la una de la madrugada como siempre, la tocata era a las ocho y media, claro con la edad ya a las diez tienen que estar cenando…

Echo de menos esas orquestas, que luego dieron relevo a Suso y Familia, que era una media mentira, porque primos, primos eran tres, los demás eran prestados, a más de uno lo tuvieron que rebautizar para poder justificar el nombre…

Y luego vinieron las demás, Banda Nueva, Nueva Banda, Nueva Nueva Banda, Banda Rica, Rica Banda, Banda Sabrosa, Nueva Banda Rica Sabrosa… que a mí no me importa que se hagan orquestas, pero si se pelean dos y hacen una, ya no le pongan nueva, que todo el mundo sabe que son los mismos…

Lo importante es que parece que con la mejora de los escenarios han vuelto a ser orquestas grandes y ya pasó esa moda de ir cuatro con un pendrive y un amigo haciendo que tocaba el piano sin cables.

Culpable también de vivir los carnavales al máximo con lo mínimo, siendo un pibe de las cuatro esquinas, de una familia humilde, para poder vivir el carnaval desde el principio al fin, había que administrarse, y la necesidad agudiza el ingenio, primero tenías que saberte los trucos…

Truco 1: Barra libre detrás de los escenarios

Detrás de los escenarios había barra libre… ¿se acuerdan? seguro que los que vivieron esa época de concursos de murgas y “backstages” (la parte de atrás del escenario) saben que algún vez que otra jugó una mala pasada, y habían pruebas claras, tú sabías quién había aprovechado bien la barra libre de atrás cuando el cámara de Lancelot le cogía y ellos estaban cantando versiones libres, por llamarlo de alguna manera… Creo que estas barras libres fueron el motivo de uno de los mayores recuerdos cómicos que tengo de pequeño de los concursos de murgas en el Parque Islas Canarias, le tocaba el turno a la Casa del Miedo, y su director era un conocido empresario de Arrecife, para no nombrar a nadie y utilizando el verbo enmascarado de Carnaval, un empresario “de cine”...

Y entre la barra libre y que por todos era sabido que a la Casa del Miedo la patrocinaba JB, bandera que llevaba Titi Pepe, y que casualmente también tengo mis primeros recuerdos de Carnaval de mi otro Tio Pepe, ya fallecidos los dos… Se ve que entre una cosa y otra, y también porque era un señor con muchas cosas en la cabeza, se le olvidaron los títulos de las TRES CANCIONES, (sí en esa época se cantaban tres canciones, habían actuaciones que duraban más que las 24 horas de Fútbol Sala de Valterra), demostrando inteligencia y salida, el director decidió llamar la primera canción CANCIÓN NÚMERO 1, a la segunda canción: CANCIÓN NÚMERO 2 y cuando todo el respetable estaba esperando que La Casa del Miedo cantara la CANCIÓN NÚMERO 3, en un giro de guion maravilloso, Eduardo Espínola (ups, se me escapó) presentó el tema diciendo y ahora…. ¡LA CANCIÓN C!

Truco 2: Final del Concurso de Murgas

El día de la final de murgas, recorrerte todos los locales diciéndole a todos que fueron los mejores, una subida de ego después de un concurso duro, te asegura cenar esa noche y alguna cerveza gratis. Lo que pasa que parece que este año, con este truco no vas a comer ni beber mucho, porque solo tendrás seis locales por los que pasarte, no sé si es labor de pregonero echar alguna bronca, pero quizás si dejamos eso del ego a un lado, y que no haga falta que nos digan que somos las mejores para salir al carnaval, sino que la idea sea volver a la esencia y compartir ratos, volvamos a tener un concurso digno con murgas que no debieron dejar de salir nunca… Eso y que…hoy en día un zorro como yo, yendo de local en local dando abrazos ya no cena gratis.

Truco 3: La vuelta a la carroza

Las carrozas y el coso es de mis días preferidos en la fiesta, sobre todo, por ver a los funcionarios del ayuntamiento con los petos fluorescentes estresados un lunes por la tarde, y encima ahora que los mandaron para la circunvalación que allí ellos no conocen los sitios para echar café, sabiendo que de cada tres carrozas, dos van a tener que pasar por boxes en algún momento…

Y en ríos revueltos, ganancia de pescadores carnavaleros como yo, antes era en La Rocar, por eso les decía antes que la añoro, ahora la zona ha cambiado , perola táctica es la misma, tú tienes que ir oliendo a embrague, el olor a embrague te va cantando quién tiene más posibilidades pararse más porque esas son las que hay que atacar… los que menos han invertido en mecánica es porque se lo han gastado en conduto, las perras de la vaquita que hicieron fueron la hiperdino y no para el taller.

(esquema de carroza) La carroza tiene tres frentes abiertos, ATRÁS, LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO, tú tienes que fijarte en los perfiles de carroceros.

A nosotros nos interesa el perfil CARROCERO SOCIAL MANAGER, es el que se apuntó a la carroza para saludar y que todo el mundo sepa que él pertenece a la carroza, esa es nuestra persona.

Por probabilidad, siempre hay diez o veinte así, y están por todos los flancos, tú misión es solo llevar el vaso, primero atacas el flanco de atrás que suele ser el más concurrido, “¡niño, ¿un hielito ahí?”, listo ya tenemos hielo, flanco izquierdo, localizamos al CARROCERO SOCIAL MANAGER y “¡ños carroza guapa ahí!” (esta fase necesita más cariño porque vas a pedir cosas más caras), “mira, ¿tienes un pisquito ron?”, ya tenemos ron. Misma acción flanco derecho, localizamos, apuntamos y… “¿un poco coca cola no?”, y misión cumplida, otros cuatro euros que no salen del bolsillo, si es que soy un superviviente del Carnaval, si es que a mí me dejas sin dinero en Carnaval y soy capaz de llegar hasta los de La Graciosa, que siempre son justo antes de Semana Santa, que en la isla chinija están escondiendo la máscara y sacando a la burrita.

Ojalá este espíritu de supervivencia regrese también al Carnaval de Arrecife, porque será la única forma que vuelva a brillar, que tenga el brillo de una corona de reina, que tenga el brillo en los ojos de los niños haciendo el Carnaval por y para ellos, que entendamos que una fiesta como el Carnaval es mucho más que eso, y todo con lo que he bromeado sea solo la purpurina (ecológica) de lo que realmente en el fondo es, una forma de vivir, de romper una vez al año las normas en positivo, de fomentar la cultura de la alegría en un mundo cada vez menos alegre, de que alguna manera u otra estas semanas de jolgorio nos sirvan para seguir sobreviviendo.

Que vuelvan a brillar las galas drags que nos hacían ver que la supervivencia podía ser reivindicada con mucho arte, y también me hizo tener anécdotas y vivencias maravillosas, como la noche que trajeron a una artista que se llamaba Kika Lorace, y yo no descubrí hasta el final que era un juego de palabras, después de dos horas de gala, le dije a Dani Calero super contento, “¡muchacho, es Ki Kalor Ace, de calor…!” y Dani me dijo muy serio: “Ya Kike, lo sabíamos todos desde el principio…”

Que reivindiquemos la supervivencia de los carnavales de día, y que salgamos disfrazados, si no no vale. Pero sobre todo, estar aquí es un honor y un orgullo que no merezco, pero que me emociona, porque ser carnavalero no es un tema banal, ser carnavalero no es simplemente ser alguien al que le gusta la fiesta y el desmadre, porque el Carnaval es algo más que un botellón permitido, ser carnavalero es una actitud ante la vida y el carnaval es el momento donde los canarios lo representamos en todo su esplendor.

Nosotros somos carnavaleros todo el año, porque hacemos de la alegría un elemento imprescindible en nuestra forma de entender la vida, el carnaval es idiosincrasia y orgullo, pero no orgullo del malo, el que sirve para enfrentarnos, no hablo del orgullo que nos obliga a poner siempre comparativos a un carnaval u otro, tampoco del orgullo que no permite que la gracia y el pique sean sanos y cariñosos, ese orgullo debemos dejarlo a un lado, y sin complejos, sentirnos orgullosos de una forma bonita y enriquecedora, porque no somos nada el uno sin el otro, y aquellos que leen entre líneas no necesitan que les explique, ya saben de los que les hablo.

Pero si algo me llevo de este honor de dar hoy comienzo a “nuestras fiestas”, es la importancia de la familia, porque de cada experiencia me gusta quedarme con el aprendizaje que deja en mí, y en este caso, la alegría de ser el pregonero, me da una lección que no olvidaré jamás, y es que debemos conocer de donde venimos para saber a donde vamos, y han tenido que pasar 38 años y un pregón para que pueda expresar con la solemnidad del momento, el orgullo que siento de que mi familia pueda sentir lo mismo por mí, ya lo dije cuando me desvelaban como pregonero, que la mayor de las alegrías es hacerlo cerca de casa, con los míos y con mis padres delante. Gracias por llevarme hasta aquí, todo lo que sucedió para que esto se diera, ha valido la pena.

Feliz Carnaval y Feliz Arrecife