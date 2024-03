Hace un tiempo, la colaboradora de televisión Marta Peñate compartió públicamente los desafíos de fertilidad que estaban complicando su deseo de ser madre junto a su pareja Tony Spina.

La pareja ha probado varios tratamientos de fecundación in vitro, pero hasta ahora no han tenido éxito en concebir. Marta anunció hace una semana que el último intento no tuvo éxito, pero se mantiene decidida a seguir luchando. Ha sido franca en sus redes sociales sobre lo difícil que es este proceso y cómo afecta emocionalmente el no poder concebir.

Después de este último intento, Marta y su pareja continuarán con los tratamientos en busca de convertirse en padres. Sin embargo, algunos de sus seguidores están insistiendo en que consideren la adopción, lo cual ha generado un fuerte debate en TikTok y ha afectado a Marta.

