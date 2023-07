A veces las personas no consideran algo básico cuando se sientan a comer. No se trata solo de lo que hay en el plato, sino también de cómo se come. Los nutricionistas afirman que si realmente quieres ser consciente de lo que estás ingiriendo y además deseas perder peso de manera saludable, debes hacer dos cosas, especialmente durante la cena: evitar distracciones y concentrarte en lo que estás haciendo. Varios estudios han demostrado en los últimos años que cenar viendo la televisión, por ejemplo, puede causar aumento de peso. Esto se debe principalmente a la distracción, lo que dificulta darse cuenta de cuándo estás lleno. Pero no es lo único que debes evitar.

