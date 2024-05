UD Las Palmas-García Pimienta: posturas alejadas pendientes de la cumbre

Salvado el equipo por fin de manera matemática, y con la cita del domingo (15.15 horas) frente al Deportivo Alavés en el Gran Canaria convertida en un trámite, el foco de la actualidad de la UD Las Palmas pasa por la continuidad o no de Xavi García Pimienta en el banquillo la temporada que viene.

Esta misma semana, tal y como avanzó el entrenador ayer durante su comparecencia en Cádiz, puede ser crucial en ese sentido, aunque el asunto podría dilatarse hasta la próxima, cuando el campeonato haya terminado. En cualquier caso, es una prioridad para las partes, hoy alejadas y pendientes de una cumbre que debiera aclarar el futuro del nuevo proyecto 2024-25, que pinta más con un nuevo entrenador porque el actual está cerca de irse al Sevilla.

El técnico barcelonés, cuestionado hasta tres veces por su porvenir tras el empate del equipo en el Nuevo Mirandilla, no aclaró nada. «Lo vamos a celebrar muchísimo –la salvación– y esta semana que viene tendremos tiempo de hablar de eso», comentó en primera instancia. Luego, preguntado por los pasos a seguir, dijo: «Hay que sentarse con el club, hablar y entre las dos partes decidir exactamente qué es lo mejor».

García Pimienta da órdenes a los suyos en el choque ante el Cádiz. / Lof

Y finalmente, cuando este medio le recordó que en la previa del partido frente al Girona dijo que «ojalá» fueran «muchos más» que 100 los partidos suyos al frente de la UD –acabó el curso con 104–, y si, en consecuencia, le gustaría seguir en la entidad, insistió en la misma idea, aunque cambió el orden de las palabras: «Tengo que hablar con el club y decidir exactamente qué es lo mejor para las dos partes». Opacidad absoluta.

Renovación paripé

En la UD, por su parte, siempre fueron claros a la hora de afirmar públicamente que querían la renovación del entrenador –el supuesto contrato firmado en octubre para dejar clara la posición del club en favor de García Pimienta en su pulso con Jonathan Viera es papel mojado porque ambas partes pueden romperlo–, sin embargo, la caída progresiva del equipo hasta que cortó la sangría el jueves pasado en el choque ante el Betis, ha hecho recapacitar a una parte de la dirección deportiva.

El palco del Gran Canaria en el UD-Girona. / José Pérez Curbelo

«Cierto es que hay que reflexionar sobre ese tramo de temporada –ocho derrotas consecutivas antes del duelo ante el Betis, 13 partidos sin ganar y dos puntos de los últimos 30–, pero es verdad que hemos conseguido el objetivo. Somos el presupuesto más bajo de la categoría –la UD no es, ni de lejos, el más bajo ya que por debajo de los 73 millones suyos hay siete equipos que tienen menos, incluido el Girona, con 60–. Sabíamos que íbamos a sufrir desde el principio, se nos complicó por el camino pero lo hemos conseguido y es para estar muy orgulloso de lo que han hecho tanto el cuerpo técnico como los jugadores porque es increíble», comentó Deivid, adjunto a Luis Helguera en la dirección deportiva, en Cádiz.

«Será decisión suya»

Hace un mes, el presidente Miguel Ángel Ramírez había sido más rotundo. «El entrenador es consciente de que nosotros queremos que siga (...). Nos llevamos muy bien con él, hablamos de futuro con él, hablamos de jugadores de futuro, de la pretemporada, de los fichajes... Todo eso está hablado con él. Luego si es o no es el entrenador será por decisión suya», dijo, aunque matizó: «Va a ser difícil que alguien compita con nuestra opción».

Las declaraciones del mandatario, sin embargo, se produjeron hace algo más de un mes, antes de la derrota con estrépito en Vigo tras la que el propio Ramírez escenificó sobre el césped de Barranco Seco un toque de atención menos de 24 horas después del 4-1. Después llegaron tres derrotas seguidas más hasta completar las ocho y los dos empates finales.

Ramírez, durante su charla con los jugadores y el cuerpo técnico tras el 4-1 de Vigo. / laprovincia.es

Voces de las altas esferas del club aseguraron entonces a este medio: «Nos gusta muchísimo, pero ¿y si pierde los seis partidos que restan?», aunque la semana pasada, antes de que el Cádiz ganar en el Sánchez-Pizjuán y provocara la zozobra, insistieron en la idea anterior: «Garantizo que si Pimienta quiere seguir, seguirá».

Largas a la espera de algo mejor

De alguna manera, el fondo del asunto no ha cambiado desde que a mediados de febrero la UD Las Palmas hiciera una oferta millonaria –algunas fuentes del club aseguran que de cuatro millones de euros– a García Pimienta que el entrenador no aceptó porque esperaba algo mejor. Dio largas a la espera de una salida a un equipo que no sólo pudiera ofrecerle un buen contrato, sino también un proyecto más ambicioso que el de la UD, con la que consideraba –y considera– que ha tocado techo.

Interés de varios clubes

Entonces el Betis puso mucho interés en él, pero desistió. En plena caída libre, en la semana previa al duelo con el Mallorca, fue el propio club balear el que le tanteó, y ahora es el Sevilla quien tiene la convicción de ficharle. Las partes avanzan en unas negociaciones que, de fructificar, dejarían al técnico como el responsable de no continuar, pese a que la UD, por el devenir de los últimos tres meses, preparaba ya una oferta a la baja, muy lejos de la anterior.

García Pimienta, antes del UD-Sevilla / Andrés Cruz

Mientras Víctor Orta, director deportivo del Sevilla y quien aboga por el estilo de juego de los equipos de García Pimienta, como demostró en su etapa en el Leeds United, trata de convencer al catalán –Quique Sánchez Flores no continuará–, la UD, por su parte, tiene como favorito número uno al banquillo a Luis Carrión, técnico actual del Oviedo y que termina contrato a final de curso. No es nuevo el interés, ya que la temporada pasada estuvo en la agenda de Luis Helguera por si finalmente la renovación del barcelonés resultaba imposible, tal y como llegaron a deslizar desde el club.

Ante ese panorama, es muy probable que la cumbre a la que aludió el entrenador el domingo y que espera también la UD valga para poco. Ante una oferta de otro club no habrá nada que hacer. En todo caso, las posturas ya están muy alejadas.