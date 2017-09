La Asociación de cineastas de Canarias Microclima exige que las ayudas al cine regionales provengan de Cultura, no de Industria

La Asociación de cineastas de Canarias Microclima ha publicado un comunicado, ´Bienvenidas las ayudas. Seguimos esperando el modelo´, que analiza las nuevas subvenciones al cine que convocó el Gobierno de Canarias el pasado mes de abril, pidiendo, entre otros aspectos, que sea la Consejería de Cultura, y no la de Industria, la que las promueva.

Los 40 profesionales que forman este grupo también demandan la creación de una estrategia del cine en Canarias, la constitución de una mesa de expertos y echan en falta una línea de ayuda para la escritura de guiones. En cuanto a las bases, piden cambios para: que se rijan por una normativa europea diferente, que no compitan producciones de menor presupuesto o primeras películas con grandes presupuestos y directores consolidados, y que la cantidad a percibir de la ayuda se pueda cobrar por adelantado.

Esta asociación de creadores isleños explica en el comunicado que "ante la reciente resolución de las ´Subvenciones para la producción, desarrollo y finalización de obra audiovisual canaria´ por parte de la Dirección General de Promoción económica (Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento) del Gobierno de Canarias, queremos agradecer profundamente el esfuerzo de las instituciones y el sector pero para nosotros estas ayudas llegan cargadas de antiguos vicios que tienen como resultado la improvisación y la poca claridad de una estrategia del sector".

Microclima asegura que "lo que nos preocupa no es tanto la cuantía de las ayudas como el sentido de éstas, es decir, el modelo de sector audiovisual que persiguen". Es por ello que ha elaborado un listado con siete puntos específicos "sobre lo que consideramos que ha sido esta convocatoria y compartimos con el sector y la sociedad canaria algunas propuestas de mejora para el futuro".



Extracto del comunicado

1. El cine como bien cultural. Es importante que la sociedad canaria y su Gobierno entiendan que el cine es un bien cultural, una herramienta fundamental para consolidar nuestro universo simbólico, una muestra de la identidad de un pueblo y sus gentes, además de un bien económico (que también lo es). Todas las comunidades autonómicas, el propio Estado Español y Europa, gestionan las políticas audiovisuales desde las áreas de Cultura. Que en Canarias estas ayudas se promuevan desde el área de Industria es una excepción, una anomalía, que lleva a que en muchos puntos no se entienda en su globalidad las peculiaridades del hecho cinematográfico.

2. Diferentes modalidades en las ayudas a la producción. Ante la gran diversidad presupuestaria de los proyectos es necesario que la convocatoria anual de ayudas ofrezca diferentes modalidades en función de tramos presupuestarios, como ya se hace en otros lugares del territorio español y europeo, y no en una única modalidad como sucede ahora. La idea es que no compitan producciones de menor presupuesto o primeras películas con grandes presupuestos y directores consolidados. El modelo debe ser diverso y por ello entendemos que deben de tener objetivos y baremos de puntuación diferenciados.

3. Diferentes reglamentos normativos según la convocatoria. Entendemos que es necesario diferenciar también los reglamentos normativos que regulan la convocatoria. En las actuales ayudas se aplica un mismo y homogéneo reglamento para todo, el Reglamento UE 651/2014. Desde Microclima hemos propuesto sin éxito a los responsables y lo seguiremos defendiendo el uso del Reglamento de Minimis (UE 1407/2013) para todas las líneas de ayudas que no sean a producción, tales como desarrollo, finalización, cortometrajes o guión. El Minimis permite mayor porcentaje financiero respecto al presupuesto solicitado y las obligaciones o deberes de justificación del proyecto están más cercanas a la realidad. En la mayor parte de los casos el reglamento actual solo contempla acceder a un 50% de la ayuda pero con el compromiso de ejecución del 100% del presupuesto presentado. Esto genera graves problemas en la justificación, en particular en las líneas de actuación de Desarrollo y Finalización, ya que en estas fases es realmente muy difícil y muy improbable financiar el otro 50 %. Son etapas que se apoyan en la capitalización de recursos y tiempo propios, cosa que tampoco se permite aportar (algo que sí se permite en las ayudas del programa europeo Media). Todo ello ha provocado que las pequeñas productoras y cineastas independientes que quieran desarrollar o sacar adelante sus propios proyectos no hayan podido optar a estas ayudas.

4. Gestión de cobro anticipado. Actualmente, si un proyecto recibe la subvención (que en términos generales nunca sobrepasará el 50% del presupuesto), solo la cobrará una vez haya ejecutado el proyecto y gastado el 100% del presupuesto de la anualidad correspondiente. Para proyectos pequeños o para empresas grandes con mucho volumen de facturación esto puede ser posible, pero para el resto de los casos es algo que dificulta enormemente la ejecución de los proyectos por ausencia de liquidez, siendo la única salida la constitución de costosos avales y créditos bancarios. Demandamos la búsqueda de soluciones efectivas para que la ayuda se pueda cobrar por anticipado y contar con esa parte de liquidez para comenzar a producir las obras audiovisuales, tal y como hacen otras administraciones públicas con subvenciones de cine (ICAA, TEA-Cabildo de Tenerife o incluso el propio Gobierno de Canarias en las antiguas ayudas).

5. Recuperar las ayudas al guión. Las ayudas a guion existieron durante varios años pero luego fueron eliminadas al comenzar el Laboratorio de Escritura Audiovisual de Canarias (LEAC), que nos parece que ha dado escasos resultados. Ahora que ha desaparecido también el LEAC no existe ninguna línea de ayudas para la escritura del guion, ni tampoco otros proyectos formativos o becas que, bien planteados, ayuden a cimentar el primer eslabón de toda producción. Apoyar buenos guiones es fundamental para luego poder hacer buenas películas.

6. Mesa de expertos. Creemos que para debatir estas propuestas y analizar el proceso de la convocatoria es muy importante que se constituya una mesa de expertos para poder realizar un documento de mayor solidez técnica que reúna las diferentes aspiraciones del sector y que contribuya a definir y hacer avanzar la política audiovisual de Canarias en el actual contexto. Las subvenciones son, por su cuantía y por todo lo que implican, la herramienta donde se materializa la mayor parte de la política audiovisual de un territorio. Por ello, las convocatorias deben revisarse constantemente, adaptarse, mejorarse, no pueden ser conservadoras.

7. Avanzar en la construcción de un nuevo modelo para el cine en Canarias. Más allá de esto, insistimos en que la política audiovisual de Canarias no debe circunscribirse a la inversión urgente de los fondos sino que ha de contemplar la consolidación de un modelo constructivo y diverso. El sector necesita un interlocutor único, claro y con poder ejecutivo, ya que ahora mismo no existe, y los diferentes programas están diseminados entre áreas de Industria y Cultura, con responsables también diferentes. Tenemos la sensación de que cada año hay que volver a poner en marcha una maquinaría que a estas alturas debería estar más engrasada. Para ello es fundamental situar ya en el horizonte la creación delInstituto o Agencia del Audiovisual de Canarias, como el organismo interdisciplinar que marque los objetivos y las estrategias a largo y corto plazo del sector.



Conclusiones del comunicado

Desde Microclima estamos convencidos de que se ha abierto una extraordinaria oportunidad para el sector y la sociedad canaria, no solo por el regreso de fondos públicos al cine, sino también por la confirmación de la Islas como plató natural de buena parte de las producciones nacionales e internacionales gracias a los incentivos fiscales. Pero todo esto no es suficiente. Creemos que hace falta claridad, estrategia y buen hacer para ponernos a la altura de otros territorios punteros en la producción cinematográfica, como Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia o País Vasco. Desde Microclima entendemos que es el momento de analizar y abrir nuevamente el debate de lo que se ha hecho hasta ahora y de hacia dónde queremos ir, para que este brote de optimismo del sector y conciencia sociopolítica no se agote de la noche a la mañana volviendo a situarnos en el páramo de los últimos cinco años. Esperamos que pronto podamos presumir de un modelo claro, sostenible, participativo y beneficioso para la producción local.

La Asociación de cineastas de Canarias Microclima está formada por 40 cineastas de las Islas. Nuestra principal finalidad es la de defender los intereses de la producción audiovisual local y cultural del archipiélago canario, así como activar el debate social sobre la situación del sector. Durante los casi dos primeros años de vida, Microclima ha organizados diferentes actividades, como las mesas redondas ´Modelos de financiación del cine en España´ y ´El cine como cultura e industria´ en el marco del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, o la celebración de los Premios Microclima (que en 2016 recayó sobre la Asociación de cine Vértigo); también hemos creado estrechos vínculos con otros agentes, como el Clúster Audiovisual de Canarias, la Administración Pública o diferentes festivales de cine. La Junta directiva actual está conformada por Jairo López como presidente, Cris Noda y David Pantaleón en la vicepresidencia, Guillermo Carnero en la secretaría, Macu Machín en la tesorería, y Octavio Guerra, Dailo Barco y Nayra Sanz Fuentes como vocales.