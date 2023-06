El pasado sábado, 10 de junio, se cumplieron cuatro meses de la muerte de Hilda Siverio, la influencer tinerfeña que se convirtió en símbolo de fuerza contra el cáncer de mamá.

Desde que murió su madre, todos los días son duros para Valeria pero, en los duelos, las fechas marcadas hacen que todo duela un poquito más, si cabe. La joven ha recordado, a través de sus redes sociales, que hace después de una larga batalla de ocho años, su madre moría en un hospital de Tenerife, a causa del cáncer de mama más agresivo que existe: el triple negativo metastásico.

Un ejemplo de inteligencia emocional

Valeria González, la joven mayor de tres hermanos, se ha convertido en un ejemplo de inteligencia emocional al lidiar con la muerte y la enfermedad de su madre. Fue Hilda Siverio quien, en vida, le enseñó a enfrentar el dolor, a aceptar las adversidades y a mirar de frente las emociones difíciles con bondad y valentía. La valiosa lección de su madre ha dejado una profunda huella en Valeria.

Según las palabras de Valeria, su madre fue quien la instruyó en cómo lidiar con el dolor y enfrentar las dificultades de la vida: "Fue ella misma, en vida, la que enseñó a su hija a lidiar con el dolor, a dejar que se extienda, a mirarlo de frente y aceptar y afrontar las adversidades con la mayor de las bondades".

En un conmovedor texto dedicado a su madre, Valeria reflexiona sobre la efimeridad de la vida y la importancia de aprovechar cada instante: "He intentado luchar una y mil veces contra el implacable paso del tiempo, pero me resulta desconcertante cómo en cuestión de segundos puedo sentirme completamente vacía, y en cuestión de horas, sorprendentemente feliz. No puedo permitirme desperdiciar el tiempo, ya que la vida no nos brinda segundas oportunidades".

Honra la memoria de su madre y manda un mensaje de amor al cielo

En medio de su proceso de duelo, Valeria ha aprendido a valorar cada momento y a abrazar tanto las alegrías como las tristezas que la vida le ofrece: "En esta danza entre la vida y el tiempo, descubrimos que cada segundo cuenta. Cada experiencia, cada encuentro, cada alegría y cada tristeza contribuyen a vivir. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Debemos aprender a valorar lo que tenemos, a abrazar cada momento y a crear recuerdos porque luego serán eso, recuerdos".

En una fecha significativa, Valeria lanzó al cielo un globo verde con las palabras "Te quiero" como una muestra de amor hacia su madre, que ya no se encuentra físicamente con ella: "Te quiero, 4 sin ti", expresó emocionada honrando la memoria de su madre y enviando un mensaje de amor al cielo