Valeria González, tras haber acompañado a su madre, Hilda Siverio, durante ocho años en su lucha contra el cáncer de mama metastásico, ha sido una de las primeras en mostrar su apoyo a Ale Barona, un canario que acaba de ser diagnosticado de leucemia. Esta joven activo y dedicado al deporte, compartió la noticia en su perfil de Instagram, donde ha sido recibido con muestras de solidaridad por parte de la comunidad. Consciente de la importancia de la donación de sangre en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, Ale ha pedido apoyo para el hospital en el que está siendo tratado, recordando la necesidad constante de transfusiones sanguíneas.

Donantes de sangre

En un emotivo mensaje en su perfil de Instagram, Ale Barona compartió su diagnóstico de leucemia aguda y expresó su sorpresa y conmoción ante la noticia. Sin embargo, no se dejó vencer por el impacto inicial y aseguró estar preparado para luchar contra la enfermedad con todas sus fuerzas. Inspirado por otros influencers que han enfrentado enfermedades graves, el joven canario se comprometió a combatir con determinación y fortaleza.

"Muchas veces vemos cosas en películas y en series de la tele que creemos que nunca en la vida nos pasaran a nosotros. Hasta que pumm... llega un día y te toco a ti . Ayer día 06/07/2023 me diagnosticaron con leucemia aguda. De primeras no me lo creía, pensaba jajajaja yo con cáncer que va. Hasta asimilarlo esta mañana y me puse a llorar, bueno en realidad estoy llorando mientras escribo esto jajajaja. Pero tranquilos háganme caso que estoy preparado para la guerra y venga lo que venga siempre fuerte que esto a mi no me tumba", publicó el joven en sus redes sociales.

En su batalla contra la leucemia, Ale Barona reconoce la importancia vital de la donación de sangre. En su publicación, hizo un llamado a la comunidad canaria para que acuda a donar sangre al hospital que lo está tratando, recordando que los pacientes de cáncer, como él, necesitan constantes transfusiones para mantenerse con vida. El joven destacó la historia de Elena Huelva, una paciente que también requirió múltiples transfusiones sanguíneas durante su lucha contra el cáncer.

La hija de Hilda Siverio muestra su apoyo

Valeria González, quien ha experimentado de cerca la lucha contra el cáncer a través de su madre, ha compartido en sus redes sociales la historia de Ale Barona para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de la donación de sangre. Recordó que la vida de los pacientes con cáncer depende en gran medida de la disponibilidad de reservas sanguíneas en los hospitales. Valeria, aún en proceso de duelo por la pérdida de su madre, destaca el carácter inspirador de su lucha y su eterna sonrisa, que la convirtió en un referente español en la lucha contra el cáncer.

En estos momentos difíciles, Ale Barona encuentra en la solidaridad de la comunidad canaria un apoyo fundamental. La donación de sangre no solo es un gesto que salva vidas, sino también una muestra de empatía y apoyo hacia aquellos que luchan contra enfermedades graves. La historia de Ale y la solicitud de donación de sangre en el hospital han despertado una respuesta positiva en las redes sociales, demostrando la fuerza de la comunidad en momentos de adversidad.