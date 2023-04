El 9 de febrero murió Hilda Siverio, una tinerfeña de 52 años que luchó contra el cáncer de mama más agresivo, el triple negativo metastásico. Durante los 8 años que padeció la enfermedad, Hilda se convirtió en un icono de supervivencia y positividad, siempre enfrentándose a su lucha con una sonrisa en el rostro. Hasta el día de su muerte, consideró la vida como un regalo y trató de enseñar a sus tres hijos lo maravilloso que es vivir.

Cuando su cáncer alcanzó un punto sin retorno, Hilda decidió retirarse de los tratamientos de quimioterapia y pasar el resto de su vida en casa con cuidados paliativos y rodeada del amor de sus seres queridos. Solo cuando el dolor se hizo insoportable, a principios de enero de 2023, ingresó en el hospital, donde los médicos le dieron solo unos días de vida. Hilda luchó hasta el final, mostrando una fuerza y una valentía impresionantes, y se convirtió en un modelo a seguir para todos aquellos que luchan contra el cáncer y otros desafíos de la vida. Su legado de esperanza y coraje vivirá en la memoria de aquellos que la conocieron y la amaron.

Han pasado dos meses del fallecimiento de Hilda Siverio y su hija, Valeria, ha hecho una publicación en sus redes sociales en el que recuerda y llora la pérdida de su madre:

"¿Mi casa sigue siendo mi hogar?"

"¿Mi casa sigue siendo mi hogar? Es algo que me pregunto constantemente desde que ya no estas. Esos recuerdos tan perfectos y bonitos que sé que no podré seguir creando.

La silla que estaba ocupada cuando comía. Tenía un miedo increíble de volver a casa y sentir que ya no lo era, de no poder encontrar ese amor que creaste aquí,pero me equivocaba. Te he visto en cada risa con mis amigos, en los almuerzos con abuelo y abuela , en las historias que me cuentan Richard y Gabri… porque he visto amor y tú eres el claro ejemplo de eso.

Te quiero mucho y a ti podría decirte que para mi cualquier lugar es mi casa si eres tú quien abre la puerta", escribió.

"Tengo días malos y tengo días buenos"

Con su gran fuerza de voluntad, la mujer tinerfeña logró sobrevivir un mes más en el hospital, con su hija mayor, Valeria, a su lado en todo momento. Durante ese mes, Valeria cuidó de su madre y le pintó los labios de color rojo, pero llegó el triste día en que su madre falleció y Valeria se enfrenta ahora a un doloroso proceso de duelo.

Valeria, una joven madura, sabe que el dolor es una parte inevitable de la vida y que hay que aceptarlo. Aunque está pasando por un momento difícil, no oculta su dolor y lo comparte abiertamente en TikTok, mostrando a sus seguidores los días en que llora y no le apetece salir de la cama. Valeria demuestra que es importante llorar y sentir el dolor para poder sanar y superar la pérdida.

A pesar del dolor que siente por la pérdida de su madre, Valeria sigue adelante y aprende a vivir sin ella. Su ejemplo inspira a muchos que pueden sentirse identificados con su dolor y su capacidad para afrontar la adversidad con fortaleza y madurez.