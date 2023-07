Son muchos los hoteles en Canarias que ven cómo se gesta una "guerra de hamacas" en las piscinas desde primera hora de la mañana. Los huéspedes de los hoteles han tomado como 'sana costumbre' la de levantarse temprano y antes de ir a desayunar, dejar una toalla colocada en la hamaca a título de reserva, lo que hace que el resto de huéspedes que van más tarde, no encuentren un espacio donde poder disfrutar del sol, aunque la tumbona esté desocupada físicamente.

Ante esta tesitura, los hoteles no suelen tomar cartas en el asunto. Sin embargo, en un establecimiento de Can Millor, en Mallorca, los trabajadores llevan a cabo una medida que bien podría ser copiada por los hoteles canarios: retirar todas las toallas que no pertenezcan al hotel -las que ellos mismos reparten a todos los que quieran disfrutar de la piscina-.

Respuesta positiva

Un usuario de Tiktok que se alojaba en el hotel @andreakeifer grabó el momento y decidió subirlo a la plataforma. Los comentarios del resto de usuarios no han podido ser más positivos.

Como ejemplo puede ser la respuesta subida por el usuario I. G: Knariosincero que apuntó que "así debería ser, no puede ser que dejen una toalla en hamaca 5 horas y no haya nadie" o el de Vanessa Delosrios Ot, que airmó que "¡Eso tendrían que hacer todos!", en referencia los hoteles.

La realidad es que resulta muy incómodo tener casi que pelear por obtener una hamaca que permita disfrutar del espacio de la piscina durante las vacaciones, precisamente un periodo llamado al descanso, qu ese puede convertir en una experiencia desagradable.