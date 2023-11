La humorista canaria Omayra Cazorla no se lo pensó dos veces a la hora de pedirle en 2018 al empresario Amancio Ortega, dueño de Inditex, que incluyera ropa de talla grande en sus tiendas de Zara. "Un pizquito más de tela", le pidió entonces la grancanaria a Amancio Ortega.

El gigante textil, al poco tiempo, sacó a la venta prendas de ropa de la talla XXL tanto en su página web, como en comercios físicos.

El vídeo con la petición se hizo viral y la noticia de LA PROVINCIA con la petición de la monologuista fue reproducida en medios nacionales. Ana Rosa Quintana (Telecinco) y Carles Francino (Ser) llegaron a entrevistar a Omayra Cazorla a raíz de que se publicara la noticia.

En otra grabación posterior, la humorista daba las gracias a Amancio Ortega por atender su petición y aprovechó para reclamarle que pusiera a la venta también pantalones vaqueros de talla XXL.

Ahora, la humorista se ha quejado en un 'reels' publicado en su cuenta de Facebook ayer, jueves 16 de noviembre, del tamaño de los cinturones de seguridad en los asientos de los aviones de Ryanair y le ha pedido a la aerolínea de bajo coste que los haga más largos.

En varias ocasiones, viajeros de talla grande se han quejado de lo pequeño que son los asientos y del poco espacio que hay para las piernas entre una fila y otra y además, del tamaño de los aseos.

"Ahorra en otras cosas, Ryanair"

En el vídeo grabado dentro del avión, Omayra Cazorla asegura: "Ryanair, yo sé que tú eres una línea de bajo coste, pero mira ahorra en otras cosas. En el café, pones agua chirri y que la gente vaya al baño, que no pasa nada. Una limpieza viene bien. Pero, mi cielo, en esto [el cinturón de seguridad], que no me da, que no tengo más para tirar...", se queja.

"Que voy a estar tres horas enclaustrada. Si el cinto fuera de agujeros me abría otro en la hebilla, pero es de correa. Ya tú lo miras. Gracias", concluyó en su petición Omayra Cazorla.

Sus compromisos profesionales dentro y fuera de Canarias la obligan a coger aviones a menudo. ¿Le hará caso la compañía? Dicho queda.