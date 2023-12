Los establecimientos de Ikea dan para mucho, y más aún durante estas épocas. Tras el Black Friday y a punto de llegar las Navidades, Ikea se prepara para una de las épocas más importantes del año con novedades en su catálogo. Sin embargo, ahora no vamos a tratar ese tema.

Hoy Ikea es noticia debido a un vídeo que publicó la usuaria de TikTok @juliasalassss y se ha vuelto viral rápidamente. Esta tiktoker decidió visitar una de las tiendas de la cadena sueca y se dio cuenta de algo bastante curioso.

Siendo ella catalana, encontró cierto parecido entre los nombres de los muebles suecos y algunas expresiones catalanas. "O nos vamos ya, o me en-Fado", "no te vayas, no me dejes Solhetta", "All I want for Kryssmast is you", "¿Joan, me ayudas a cargar esto que no tengo Forsa?" o "no te vayas, no me dejes Solhetta", son algunas de las perlas con las que nos encontramos en el vídeo.

HAHAHAHAHAHAH aquest vídeo és espectacular pic.twitter.com/enHMV3zi0o — Àlex (@alexsnclmnt) 2 de diciembre de 2023

Cabe mencionar que muchos de esos juegos de palabra funcionan igualmente con el español como lo hacen en catalán. El vídeo de @juliasalassss, que ha sacado ya más de una carcajada y así se lo han hecho saber a la autora en TikTok, acumula más de 40.000 reproducciones en la aplicación.