Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo, ha sorprendido a sus seguidores al confirmar un merecido descanso musical para el año 2024. La noticia fue anticipada a través de sus propias letras, en la canción 'Ahora qué', donde dejó una pista enigmática: "2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer".

El reconocido artista canario, que ha cosechado éxitos como varios Números 1 en LOS40, el premio al Mejor Artista Urbano en LOS40 Music Awards Santander 2023 y la Mejor Canción Urbana en los Latin Grammy 2023 con Bizarrap, parece estar listo para tomarse un respiro después de un año lleno de logros.

Quevedo ha compartido en varias ocasiones que el año 2024 sería un momento de reflexión en su carrera. En 'Ahora qué', lanzada a principios de 2023, dejó entrever su posible retiro temporal con la frase enigmática. El músico ha expresado que su éxito fue inesperado y que se encontró en la cima sin buscarlo, lo cual le ha generado una presión constante. A pesar de las especulaciones sobre una posible retirada, Quevedo aclaró previamente que no abandonará la música, pero sí optará por tomarse las cosas con más calma: "Estar más tranquilo y hacer música cuando me apetezca y cuando sepa que es el momento. Es un poco como, no desaparecer del mapa, pero sí buscar más mi tranquilidad. Hacer lo que me apetezca y disfrutar", comentó.

Que año más bonitooo!! Les quiero gente, agradecido con todos ustedes por apoyarme y hacer que este 2023 sea inolvidable🖤🖤 Feliz año y que cumplan todas sus metasss 🫡🫡 — QUEVEDO (@pedrodquevedo) December 31, 2023

La noticia de la 'desaparición' musical de Quevedo ha generado revuelo en las redes sociales, convirtiéndose en un tema viral. El artista, que ha demostrado su capacidad para sorprender a su audiencia, ha limitado sus interacciones en línea. A través de un simple saludo por las festividades en su cuenta de X, y sin ninguna publicación ni historia en Instagram, deja a sus seguidores con incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá 'desaparecido' antes de presentar un nuevo disco o éxito.