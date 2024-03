Japón pone en busca y captura a un gato tóxico

Japón ha activado todas las alarmas de seguridad ante la presencia de un gato tóxico. Las autoridades japonesas han puesto en busca y captura a un gato que cayó hace unos días en un tanque lleno de productos químicos. El trágico accidente se produjo en una fábrica de Fukuyama, en la prefectura de Hiroshima.

Según se puede ver en las cámaras de seguridad de la zona, el pobre animal cayó en un recipiente lleno de cromo hexavalente, también conocido como cromo 6. Puede que el nombre de esta sustancia química no diga nada, pero lo cierto es que se trata de una sustancia muy tóxica, altamente contaminante y cancerígena. Por este motivo, las autoridades japonesas han puesto al felino en busca y captura. De hecho, ha aumentado el número de agentes que vigilan las calles para tratar de localizar al animal y, además, se ha avisado a los residentes que no se acerquen al gato ni traten de atraparlo en caso de que lo avisten, según publica el periódico The Guardian.

Uno de los trabajadores de la fábrica de productos químicos de Fukuyama fue quien dio la voz de alarma sobre lo sucedido, pues localizó el rastro de huellas que dejó el animal por la fábrica. No obstante, las autoridades japonesas no descartan que el gato haya fallecido tras 'bañarse' en el tanque lleno de cromo 6.

¿Qué es el cromo 6?

Es una sustancia altamente tóxica y contaminante que puede causar sarpullidos e irritación de la piel, así como provocar problemas en los ojos. En el caso de que se inhalara, este producto puede producir cáncer de pulmón. Por este motivo, los trabajadores de la fábrica de Fukuyama trabajan con protección.