"Da pena que se diga que debe haber centros para migrantes, pero 'por favor, no me los pongan cerca"

Ya veremos. Nosotros le hemos aportado al Ayuntamiento un informe favorable del Gobierno de Canarias, al que le pedimos asistencia en apoyo a una licencia que era de carácter provisional. En cualquier caso, eso se está evaluando, porque también va a depender de la rapidez en la que podamos sacar otras instalaciones. Esa infraestructura se podrá montar o no, o incluso hasta desechar, pero en principio era la opción que teníamos como mecanismo de transición, entre no tener nada o lo poquito que tenemos hasta crear esa red de centros de titularidad estatal y que permitan un uso parcial o completo, de manera que podamos tener una red y no estar con los problemas de pedir a otras administraciones, la autonómica, la insular o la local, esos medios para poderlos alojar.

¿El informe del Gobierno de Canarias era favorable?

Era favorable, y dice que cabe la licencia provisional.

Pero si el Ayuntamiento se instala en el 'no' ¿seguirán adelante?

Veremos. No queremos ningún tipo de polémica, porque, al final, da pena... Porque todo el mundo dice que tiene que haber establecimientos, pero, "por favor, no me los pongan cerca".

En sus municipios.

Sí. Ese debate es una pena... Pero, vamos, lo que le hemos pedido es la colaboración para un centro, que es provisional, simplemente para llegar a esa red estable de centros de titularidad estatal.

Hábleme de esa red. Ha dicho que va a estar en tres o cuatro islas. Se ha comentado que podrá ser el cuartel Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria, entre otros.

Estamos visitándolos. Sería en Gran Canaria, Tenerife Fuerteventura y Lanzarote. En principio, no está previsto poner instalaciones donde no llegan estas embarcaciones, pero La Palma y otras islas podrían ser solidarias en menores y otras acogidas. De hecho, en La Palma hay mujeres con niños acogidos en algún municipio y es una forma de colaborar, y no es como estos establecimientos, pero sí ayudar. Primero es localizar esos establecimientos.

Pero ya los tiene en la cabeza. Dígame alguno.

Canarias 50 es de los que estaba, pero estamos viendo primero el estado de esos establecimientos y que Cruz Roja, que es una de las entidades que colaboran con nosotros, den el visto bueno y también el Ministerio de Migraciones, y evaluar los costes. Otro es El Matorral, en Fuerteventura, y yo creo que en los próximos meses podremos dar por cerradas las ubicaciones y empezar a trabajar en los proyectos y en las rehabilitaciones de manera que en este semestre tengamos esa red de centros.

¿Tiene presupuesto?

Eso lo veremos en cada establecimiento, porque va a depender del que se elija.

¿Y quién lo paga?

Se supone que Migraciones, el Ministerio que tiene la responsabilidad de la atención humanitaria. Pero, vamos, se están visitando los centros y ahí tenemos colaboración de otras administraciones.

¿Cuándo viene y para qué la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul?

Próximamente. Estamos en contacto permanente, hablamos tres o cuatro veces a la semana y es una persona muy cercana a la Delegación en esta materia pero, bueno, quiere venir también para señalar el compromiso de España con este problema. Canarias ahora tiene un repunte, y esto puede cambiar si hay cambios en algunas zonas del Mediterráneo. Si sigue esta tendencia vamos a tener un problema a final de año. La reflexión que hemos hecho es que necesitamos esa red estable para evitar estar pidiendo a otras administraciones ese apoyo, que al final está condicionado a que en el tiempo haya que devolverlos para que vuelvan a la normalidad, y un albergue o una residencia de estudiantes tienen otros usos.

Es decir ¿que los centros van a ser estables, no provisionales?

Sí, y la intención es que esos centros, en un momento determinado en que no haya tanta migración, sean establecimientos que se puedan usar también cuando haya un fenómeno de fuerza mayor, como un incendio u otra cuestión, y si se tiene que evacuar a gente haya sitio donde alojarla, es decir, el Estado también puede poner a disposición esos centros puntualmente para un caso de emergencia.

¿Por qué el Estado ha tardado tanto en pensar un red así? Han pasado muchos meses desde el repunte y están los migrantes esparcidos y tienen a las ONG y cuerpos de seguridad colapsados.

Yo no miro hacia atrás. También es verdad en que hubo unos años en que no llegaban migrantes y a lo mejor no se le dio la importancia a tener estos centros. Ahora tenemos un pico. Con respecto a 2018 es doce veces más y con respecto al 19 seis veces, y eso genera una tensión en cualquier servicio público. Imagine que mañana en educación haya seis veces más número de estudiantes, es imposible... Pero yo miro lo positivo y es que hay compromiso de distintos ministerios y que se está trabajando para ello y también la sensibilidad de nuestra ministra, Carolina Darias, empujando para ello.

¿Está empujando Carolina Darias?

Claro que sí. Ella, aunque lleva Política Territorial, tiene un conocimiento de la realidad canaria y una experiencia en el trabajo de la Delegación del Gobierno que apoya esa creación de centros y está trabajando con los ministerios para que eso sea posible.

¿Le consta que la Policía Nacional y Cruz Roja, entre otros, están sobresaturados de trabajo?

Ya , y lo que decía antes sobre la reflexión de los centros es que Cruz Roja lo que nos pide es un menor número de establecimientos para ser más eficientes en el personal. No es lo mismo atender a 1.300 personas en 22 centros que esas 1.300 estén en tres o cuatro centros desde el punto de vista de que los recursos humanos sean más eficientes.

Decía el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, que ahora la mayoría de casos del Covid-19 son de migrantes.

Son casos importados y como la Consejería de Sanidad ha hecho una cosa positiva, que es de forma inmediata que llegan a Canarias se les hace las PCR, controlamos ese tema para que no se nos genere un foco innecesariamente. Por tanto, son personas que están controladas, pasan la cuarentena o el periodo de paso de la enfermedad, y ahí el Gobierno de Canarias ha sido fundamental. No es preocupante, como los casos que vemos de brotes en la Península, que a lo mejor son 30 personas pero dispersas en municipios o barrios y genera un problema porque son muchos contactos que tienes que controlar.

¿Y qué ocurre con el test a los turistas?

Eso ya es una política europea y tenemos que tener acuerdos dentro de la UE porque si no también vamos a tener un problema de percepción de Canarias. Si tú exiges una cosa distinta a lo que se hace en el resto de país y no hay un acuerdo entre países tienes un problema como destino.

¿Qué está pasando en origen para que haya repunte de migrantes?

A ver, el crecimiento de la vía de Canarias es porque hay más presión en el Mediterráneo.

¿Y por qué no se pone más presión en el Atlántico?

Se está poniendo, de hecho, Canarias tiene unos recursos importantes y veremos si Frontex refuerza medios en esta zona.

Deberían ¿no?

Sí, sí... Y nosotros siempre hemos apelado a que somos frontera Sur de Europa y, por tanto, la posibilidad de que haya esos refuerzos. Pero yo, más que eso, plantearía que hay un efecto añadido en África: la desesperanza, la falta de perspectivas personales y profesionales que hacen que la gente salga y algunos conflictos existentes. El tema de Mali es evidente. Tiene que haber ayudas al desarrollo y más estabilidad en esas zonas porque no se va a frenar solo con medidas policiales o de fronteras.

Y llegar a acuerdos con los países de origen.

Con Marruecos o Mauritania hay acuerdos, lo que pasa es que ahora hay una circunstancia muy especial y es que África está tres escalones detrás de nosotros en la lucha contra el Covid -19. Ellos están ahora en crecimiento y nuestras fronteras están cerradas, y tanto con Marruecos como con Mauritania no tenemos posibilidad de repatriar, de devolver a origen a la gente que nos llega a Canarias como señala la ley.

¿Qué pasa con las derivaciones, a otras comunidades? La mayoría viene con la esperanza de pasar al continente.

Eso se irá viendo. El tema es que tampoco ellos puedan tener la percepción de que Canarias es claramente un puente, porque lo que podemos tener es un efecto llamada, de que si perciben que Canarias es un puente para llegar a otros sitios a lo mejor tenemos un repunte mayor si esa percepción se consolida.

Pero ¿no van a permitir el tránsito? Se lo ha pedido CEAR y otras ONG.

CEAR y otras ONG también piden cambiar la legislación de extranjería, la eliminación de los CIE, el que haya una política de inmigración mucho más potente de acogida, etcétera, y esto, en fin, es una política europea y las noticias que tenemos es que Europa es posible que sea todavía más restrictiva en materia de inmigración.

¿Cuáles son los meses más conflictivos para el repunte?

Los de las calmas. Es verdad que hemos tenido una primavera y un invierno muy benigno en el mar, que ha estado increíble, y eso ha permitido que nos llegaran en unas fechas que no solían llegar en ese número. Tradicionalmente en Canarias septiembre, octubre y un poco de noviembre es la época de mayores calmas y ahí podría haber un repunte. No lo sabemos, pero va a depender de ello y de que no se abran otras vías por el Mediterráneo, pues si ellos consiguen otras vías lo van a intentar porque el objetivo es llegar al continente europeo y no llegar a las Islas.

¿ Necesitan más inversión?

Eso, conforme se vaya produciendo el fenómeno, va surgiendo y hasta ahora el Ministerio ha tenido recursos para movilizarlos y atender a los que nos han llegado a las costas canarias.

Cambiando de tercio. Usted es dirigente del PSOE. ¿Cómo ve lo que está pasando en Tenerife con la moción de moción de censura a Patricia Hernández?

La moción de censura me da tristeza porque era muy buena oportunidad de tener un liderazgo que se lo estaba ganando Patricia. Y hablo como miembro del PSOE y no como delegado del Gobierno. Me parecía que era una magnífica oportunidad para consolidar un liderazgo y un cambio de ciclo, porque las sociedades también necesitan esos cambios porque ayudan a regenerar, a airear, a cambiar y ayudan a los partidos y les permiten también renovarse, y me habría gustado que Patricia fuera la alcaldesa estos cuatro años.

¿El Estado está cumpliendo con Canarias? El plan de reconstrucción estatal parece como muy genérico y Canarias necesita planes específicos, critica la oposición.

El Estado ha respondido con políticas distintas para Canarias. ?Por ejemplo, la utilización del superávit. Es de las tres autonomías a las que se les ha permitido. En el reparto de los fondos de los 16.000 millones de euros tuvo en cuenta las propuestas de Canarias; en los ERTE, Canarias es la excepción dentro de la regulación que llega hasta septiembre, pero en Canarias hasta final de año. Entonces, hay políticas concretas que hacen que el Gobierno de España manifieste esa sensibilidad con Canarias. En ese sentido, estoy satisfecho. Siempre habrá más cosas que se pueden mejorar pero, caramba, creo que ha habido muy buenos gestos del Gobierno de España con Canarias de solidaridad a una región que depende muchísimo del turismo y que la recuperación económica pasa por ahí.

¿Qué augura sobre la recuperación económica en las Islas?

Soy positivo, y veo que va a haber una buena recuperación económica en las Islas y en el mundo cuando vayamos dejando atrás la pandemia. Y estoy muy esperanzado de que haya pronto medicación, vacunas... Y eso nos dará confianza. Canarias ha ganado capacidad de hacer test, sus profesionales saben a lo que se enfrentan porque ya tienen experiencia en estos meses, ha sido una de las autonomías que mejor ha gestionado el tema de la pandemia. Vamos, creo que se ha dado una buena imagen de Canarias y del liderazgo de su presidente

¿Ángel Víctor Torres sale reforzado con la gestión de la pandemia?

Para mi sí. Es una imagen muy positiva de nuestro presidente que ha sido capaz de afrontar unos retos difíciles para la sociedad canaria y ha salido muy bien y los datos lo acompañaban, igual que Pedro Sánchez.

¿Qué le parecen las peleas políticas a nivel nacional?

Es triste. He echado de menos calidad en la vida política de nuestro país incapaz de lograr el consenso que la sociedad ha demandado, porque hablas con la gente y lo que quiere son soluciones, grandes consensos para acordar lo básico, para salir de un momento muy difícil... Pero estoy satisfecho por la gestión que se ha hecho.