El Consejo de Gobierno se reunió este jueves y abordó la evolución de la pandemia del coronavirus en el Archipiélago. El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó que los niveles de alerta por islas se mantienen sin cambios, y valoró positivamente los datos de contagios de los últimos días aunque convenga seguir mejorándolos. De esta manera, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Graciosa están en nivel 2 y el resto de islas en el 1.

Adelantó Julio Pérez que el Gobierno canario estudia que los turistas puedan entrar en las Islas no solo con prueba PCR, sino también con acreditación de vacunación o de que proceden de zonas con baja incidencia del virus. No obstante, no se han tomado aún decisiones al respecto, aunque podría ocurrir "en los próximos días" según las decisiones que adopte el Gobierno central y lo que establezca el Tribunal Supremo sobre restricciones a la movilidad.

Precisamente, el Ejecutivo regional está a la espera de la respuesta del Supremo al recurso de casación de la comunidad autónoma sobre la posibilidad de imponer cierres perimetrales en caso de que haya islas donde empeore la situación y pasen a nivel 3 o 4. Entre las medidas alternativas que se barajan figuran hacer más cribados, la exigencia de tests y la vigilancia en islas con más riesgos. Cabe recordar que el Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley de medidas frente al coronavirus tras el levantamiento del estado de alarma, que delega en el Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones de movimiento que pueden adoptarse en las distintas comunidades autónomas.

Puede ver la rueda de prensa del Consejo de Gobierno en esta retransmisión: