El Estado defiende que el Presupuesto de 2022 es "el mejor de la historia" de Canarias

Si CC gobernara en Canarias los estaría celebrando "con fuegos artificiales en todas las plazas públicas" de las islas, afirmó Pestana en respuesta al anuncio de CC de que recurrirá al Tribunal Constitucional si se incumple el REF, y recordó que aún queda la fase parlamentaria para las mejoras que se puedan introducir enmiendas. Es más, recuerda a CC que apoyó los presupuestos de 2018 cuanto entonces sí "incumplían" el REF.

Entre otros datos, Pestana ha destacado también que los presupuestos del próximo año sitúan a las islas en el cuarto lugar del Estado en cuanto a la inversión por habitante y en el primero en materia de transportes y, además, se incrementa en un 7% las transferencias a cuenta a la comunidad autónoma, con un total de 5.047 millones, la "mayor subida" registrada.

Pestana sostiene que las cuentas estatales para las islas suponen el 6,4% de la inversión del Estado, "muy por encima" del PIB de Canarias, "cumplen" con la inversión y además ahondan en las políticas sociales y de educación y responden al compromiso para impulsar una recuperación económica "justa", tras la crisis provocada por la pandemia.

"Una vez más, el Gobierno demuestra con hechos, con cifras, el cumplimiento de su compromiso de no dejar a nadie atrás. Después de años de incumplimientos de lo acordado por anteriores gobiernos, este Gobierno de España cumple con Canarias, ya no solo destinando los 210 millones de la anualidad del convenio de carreteras, sino también avanzando en el saldo de la deuda del anterior convenio, con otros 200 millones no transferidos aún”, señala Anselmo Pestana.

Becas y bono cultural y al alquiler

“Canarias está muy presente en los presupuestos, como territorio y como ciudadanía, en la que particularmente los jóvenes van a verse beneficiados de medidas", expone. Señala la cifra récord de becas en todo el país de unos 2.200 millones de euros, que pueden llegar a cerca de 45.000 estudiantes canarios con propuestas innovadoras como becas para estudiar oposiciones.

Se crea el “Bono alquiler joven” para favorecer la emancipación y el acceso a una vivienda y que comprende una ayuda directa de 250 euros al mes durante dos años para jóvenes asalariados de hasta 35 años con bajas retribuciones: del importe total previsto, Canarias recibirá más de 9 millones de euros.

Se favorece además el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, con cerca de 105 millones de euros para Canarias, y más de 24.000 canarias y canarios podrán beneficiarse del bono joven cultural.

Los planes de cooperación territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional destinarán en 2022 a Canarias 136 millones de euros, dedicados, entre otros, a la compra de libros de texto o programas de refuerzo y se destinan más de 1.700 millones de euros para proteger a los desempleados en el Archipiélago.

Se destinará a las universidades públicas de Canarias 3,31 millones de euros para recualificación, modernización y digitalización y en el Archipiélago se invertirán 17,4 millones de euros dentro de los planes complementarios de I+D+i, además, dentro del Programa Kit Digital, las Islas recibirán más de 63 millones de euros para la digitalización de autónomos, pymes y micropymes.

En Canarias, que contará con 1,5 millones de euros para la formación para el empleo en las Administraciones Públicas, algo más de 344.000 pensionistas se beneficiarán de la revalorización de las pensiones contributivas, y más de 43.000 personas de las no contributivas, al tiempo que más de 129.000 empleadas y empleados públicos pueden ver incrementada su retribución un 2 %.

La Palma

Entre las necesidades más inmediatas, el delegado del Gobierno pone el acento en la emergencia por la erupción volcánica en La Palma, para la que el Ejecutivo ha puesto en marcha un Plan Especial para la Reconstrucción con más de 216 millones de euros (10,5 millones para viviendas y 40,3 millones para el entorno socioeconómico y ambiental), fondos aprobados en menos de un mes que, se suman a la presencia física de las ministras y ministros y del presidente Pedro Sánchez para demostrar que las palmeras y palmeros no están solos”.

Inversiones

De los cerca de 900 millones de inversión, 362,4 millones de euros se destinan a inversiones directas, y 471,4 millones de euros corresponden a transferencias de capital, partida que se incrementa en un 79,1% con respecto al anterior presupuesto al incluirse aquí los 200 millones de la sentencia de carreteras. Entre las inversiones directas, aparte de las carreteras, figuran 110,6 millones de euros de Puertos del Estado (13,31 millones para la ampliación de Puerto del Rosario), 73,9 millones de euros de la Sociedad Mercantil Acuaes (unos 66 millones para saneamiento y depuración de las aguas en Tenerife)

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno incluyen además 50 millones de euros para la atención a las personas migrantes que son para sufragar los gastos de las ONG; y para impulsar la economía de los cuidados, Canarias recibirá más de 41 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a los que se sumarán más de 7 millones destinados al Plan Concertado de Servicios Sociales y a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. También se incluyen 30 millones para programas de lucha contra la pobreza y los servicios sociales; los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo (PIEC) y 18 millones de euros para el apoyo a la producción agrícola a través del POSEI, además de 10 millones de euros para la subvención del transporte del plátano y 5,12 millones de euros para subvencionar el pago de las primas de seguros agrarios.

Las partidas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico prevén inversiones por importe de 22,4 millones de euros en Canarias, lo que supone un aumento del 16,5 % respecto a los PGE de 2021, mientras que el Consorcio Instituto de Astrofísica de Canarias duplica sus inversiones con 21,6 millones de euros, al tiempo que la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) triplica sus inversiones hasta los 3 millones de euros.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) destina 1,84 millones de euros para la reforma del CIE de Fuerteventura y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) destina 1,23 millones para inversiones en el depósito regulador de aguas regeneradas de la estación depuradora de aguas residuales de Barranco Seco en Gran Canaria.

Se dotan de 541,52 millones de euros las subvenciones al transporte marítimo y aéreo por razones de insularidad (garantizándose la bonificación del 75 % en los billetes para los residentes en las Islas) y se destinan 47,5 millones de euros como subvención nominativa a la Comunidad Autónoma para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros.

Los PGE contemplan además los 50 millones de euros para financiar el Convenio con el Gobierno de Canarias sobre la Estrategia de Resiliencia Turística (con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) y más de 116 millones de euros destinados a planes de sostenibilidad de destinos turísticos e impulsar la economía circular y la eficiencia energética en el sector.

En los PGE 2022, la Comunidad Autónoma de Canarias dispondrá de las entregas a cuenta más altas de toda la serie histórica, 5.047 millones de euros, un 7,3 % superiores a 2021, y recibirá 34,3 millones de euros de los Fondos de Compensación Interterritorial.