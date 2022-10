Los diputados renuncian a la subida salarial y los consejeros se lo piensan

Los diputados canarios vuelven a congelarse los sueldos y no se aplicarán el incremento retributivo del 3,5% que tendrán los empleados públicos en 2023. Frente a los diputados y senadores nacionales, que sí aumentarán sus ingresos en la misma línea que los funcionarios, los parlamentarios autonómicos mantendrán congelados sus salarios por quinto año consecutivo, ya que desde el presupuesto autonómico de 2019 no hay subidas para los diputados de la Cámara regional. El Gobierno canario aún no ha tomado una decisión para sus altos cargos ya que está ultimando la confección del presupuesto autonómico.

La Mesa del Parlamento en su reunión de ayer aprobó adoptar esta medida junto al visto bueno del presupuesto de la Cámara para 2023, en el que opta por una contención del gasto ante la situación actual de crisis derivada de la inflación. La Cámara autonómica descarta cualquier incremento en las retribuciones a los diputados atendiendo a las circunstancias actuales, decisión que se extiende a los órganos dependientes del Parlamento de Canarias, tales como son la Audiencia de Cuentas, Diputación del Común, Consejo Consultivo y Comisionado para la Transparencia. La crisis provocada por la inflación determina la medida adoptada por la Mesa de la Cámara Sin embargo a nivel nacional la situación es la contraria, ya que tanto los diputados del Congreso como los parlamentarios del Senado sí incrementarán sus retribuciones como los empleados públicos. En este sentido tanto la Mesa del Congreso como la del Senado aprobaron recientemente su presupuesto para 2023, que incluye la previsión de subir el sueldo de los diputados un 3,5%, un incremento acorde al propuesto por el Gobierno para los empleados públicos. Se produjo división en el voto ya que votaron en contra de esta decisión PP, Vox y Ciudadanos. El presidente del Parlamento canario, Gustavo Matos, resaltó ayer que se trata de una medida consensuada entre los miembros de la Mesa de renunciar a este aumento y destacó que el sueldo de los diputados ha estado congelado toda la legislatura, sin que se haya producido ningún tipo de aumento. Ya en el último presupuesto de la anterior legislatura, el de 2019, tampoco se produjo variación alguna en las retribuciones de los representantes de la soberanía popular. Los salarios siguen estancados en una subida del 2,6%, frente a un IPC del 9% Además del Congreso y el Senado, los miembros del Gobierno central también incrementan sus retribuciones hasta un 4%, de tal forma que el sueldo anual del presidente Pedro Sánchez será de 90.010,20 euros anuales, lo que supone una retribución mensual de 7.500 euros, frente a los 86.542,08 euros que ingresaba anteriormente. Este será el segundo aumento consecutivo del sueldo para el presidente, las vicepresidentas y los ministros, ya que para 2022 se incluyó una subida del 2% tanto para ellos como para los funcionarios. Sin concreción En el caso de los altos cargos del Gobierno canario aún no se ha concretado la decisión. El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, indicó ayer tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo ultima a nivel interno las partidas presupuestarias para el próximo año y que las cuentas autonómicas se aprobarán en la última semana de octubre. Será entonces cuando se sabrá si el Ejecutivo renuncia al incremento salarial como ha hecho el Parlamento. En años anteriores el Gobierno ha congelado los salarios de los altos cargos, la última la subida del 2% correspondiente a este año. El Congreso y el Senado sí aumentan los sueldos de los parlamentarios y de los funcionarios La Mesa del Parlamento también decidió mantener igual el presupuesto general de la Cámara para el próximo año, aunque sí respetando el incremento retributivo de los empleados públicos que trabajan para la institución. Sí hay ligeros aumentos presupuestarios en los órganos que dependen de la Cámara autonómica, caso de la Audiencia de Cuentas, Diputación del Común, Comisionado de Transparencia y Consejo Consultivo compensados con un ajuste del capítulo de inversiones de la Cámara. El Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo con las centrales sindicales para subir los salarios de los empleados públicos hasta un 3,5% en 2023, medida que tendrán que aplicar también las comunidades autónomas en sus presupuestos y que las cuentas canarias contemplarán en el capítulo I. Otros asuntos del Consejo

Plan reactiva

El doble de gasto

El Consejo de Gobierno aprobó ayer remitir al Parlamento de Canarias el informe de ejecución del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias) del ejercicio de 2021, que desarrolló medidas por un importe de 3.175 millones de euros, el doble de lo inicialmente previsto (1.540 millones de euros).

Inmigración

12 millones a menores

El Consejo del Gobierno ha autorizado el gasto derivado del servicio consistente en la atención a personas menores migrantes no acompañadas en dispositivos de atención inmediata por un importe cercano a los 12 millones de euros. El Ejecutivo autoriza el abono de una partida a la Asociación Quorum Social 77, por un importe 9.695.882 euros, y otra partida de 2.071.205 euros a la entidad Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que colaboran con Derechos Sociales.