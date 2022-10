La OIM aboga por los datos como arma para luchar contra los discursos de odio

La jefa de la misión de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en España, María Jesús Herrera, advierte del papel fundamental que tienen los medios de comunicación a la hora de desmontar con datos las desinformaciones que fomentan los discursos de odio hacia los migrantes. La política del miedo se ha incrementado en los últimos años, apuntó Herrera durante la inauguración del encuentro internacional Comunicación ética sobre la migración en los medios de comunicación, que se celebra esta semana en Casa África, y apuntó que en las dos últimas décadas el discurso antimigratorio se ha radicalizado y enquistado en la narrativa política. En las jornadas participa medio centenar de estudiantes de periodismo y profesionales de la comunicación tanto de España como de Guinea, Marruecos y Senegal.

Desde la OIM, organismo dependiente de las Naciones Unidades, hacen hincapié en la riqueza que aportan los migrantes a la sociedad, por lo que Herrera destacó que el Producto Interior Bruto de los países receptores no se ve afectado por la llegada de migrantes, sino que los flujos de personas contribuyen a mejorar la cifra. A su juicio, es importante fomentar valores como la tolerancia, el respeto y la promoción de la diversidad, ya que ayudarán a crear una visión realista sobre las migraciones.

Herrera destacó que los medios de comunicación deben abordar el fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos y sin caer en estereotipos, al tiempo que mostró su preocupación por la "alarmante politización" de los flujos de personas. "No es cierto que sean incontrolables", aseguró Herrera, quien detalló que en el mundo hay 281 millones de migrantes, lo que supone el 3,6% de la población del planeta. "La OIM tiene la obligación de desmitificar la complejidad de los movimientos y permanecer alerta ante la estigmatizacion de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. La narrativa estigmatizadora entorpece los esfuerzos de lograr la plena inclusión de los migrantes", afirmó.

Por su parte, la directora general de Atención Migratoria e Inclusión Social de la Inmigración del Ministerio e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Miriam Benterrak, invitó a no politizar una cuestión que está estrictamente relacionada con el cumplimiento de los derechos humanos. "Es una obligación, no se debe pensar en términos de solidaridad o caridad, sino de derechos", explicó Benterrak, quien apostó por ir más allá de las cifras y profundizar en las historias de los migrantes, para tratar de borrar los estereotipos y ensalzar la riqueza que aporta la población migrante. "A veces no se entiende la inmigración como diversidad y es un error. Debemos promover la inserción sociolaboral y entender el discurso de odio en distintos ámbitos, especialmente a través de las redes sociales, donde esos mensajes se viralizan", concluyó Benterrak.