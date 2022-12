Gran Canaria no ofrecía una "candidatura de excelencia” en la puja por la Nasa española

Gran Canaria no era una candidatura con opciones claramente ganadoras en la puja por hacerse con la sede de la Agencia Espacial Espacial (AEE) frente a algunas de las que 21 que se presentaron a la competición. Estaba entre las que ofrecían una “viabilidad técnica” compatible con la función que debe desempeñar ese organismo estatal de nueva creación, pero no era una “candidatura de excelencia” como sí representaban la ganadora, Sevilla, y la de Elche (Alicante). Así lo señala el informe que la Comisión consultiva elevó al Consejo de Ministros para que éste acordara el pasado lunes ubicar la sede de la llamada ‘nasa’ española en la capital hispalense ante la frustración y el enfado del cabildo de Gran Canaria y el de otros territorios que han visto desestimadas sus respectivas propuestas.

La grancanaria sí formaba parte de un grupo de cuatro candidaturas que estaban en el segundo nivel de calidad para hacerse con la sede, del que también formaban parte las de Tras Cantos (Madrid), San Javier (Murcia) y Zamudio (Vizcaya), pero no llegó a la fase final en condiciones de competir con las dos consideradas como de máxima excelencia, según se desprende del informe mencionado que el Ministerio de Política Territorial, que ha gestionado el este proceso, ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Estado (BOE) con la clara intención de demostrar que no ha habido criterio políticos en la decisión de darle a Sevilla este organismo estatales.

Deficiencias importantes

El informe de la Comisión consultiva detecta en la candidatura grancanaria deficiencias importantes que, aunque la habilitaba como técnicamente viable, no competía en la misma división que Sevilla y Elche. Según dicho informe, “Gran Canaria presenta buena conexión con aeropuerto internacional con múltiples vuelos a los destinos de interés, también un elaborado informe de impacto y de mercado inmobiliario y condiciones de ayuda al personal para traslado. Sin embargo, ofrece varias alternativas de sede con eminente carácter temporal. Las sedes definitivas propuestas suponen gastos de adecuación importantes”. Añade que “la provisional está repartida en dos edificios y no está clara la contribución a los gastos y equipamiento por parte de la candidatura. No hay una presencia significativa en la isla del sector industrial o de investigación relacionado con el espacio”.

El Gobierno central asegura que asumió al completo el informe de los expertos a favor de Sevilla

Tanto el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, como la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, resaltaron ayer en conversaciones informales con los periodistas tras el acto de conmemoración del Día de la Constitución en el Congreso, la determinación del Ejecutivo de llevar a cabo la descentralización de la administración y de repartir por todo el territorio las sedes de los organismos de nueva creación y que ésta se realizará con criterios técnicos y objetivos, como ha sido tanto el caso de la AEE como la de la Agencia de Gestión de la Inteligencia Artificial a la que aspiraba Tenerife y que finalmente ha ido a parar a A Coruña. Señalan en este sentido que los fácil para el Gobierno habría sido dejar estas sedes en Madrid, o hacer una designación política “a dedo” sin abrir un proceso de competencia entre territorios, asumiendo que conlleva un riesgo de dejar insatisfechos a ciudades que entran en la puja y que finalmente no son elegidas, una frustración que en todo caso aseguran “entender”.

Solo seis candidaturas reunían los criterios

En el caso de la AEE, sólo las seis candidaturas mencionadas completaban el conjunto de criterios bajo el que se abrió el proceso, porque las quince restantes, entre ellas Tenerife y Fuerteventura, presentaban “deficiencias técnicas” que imposibilitaban claramente su toma en consideración. También cabe señalar en este sentido que los dos ministerios a los que estará adscrita la agencia aeroespacial, el de Defensa y el de Ciencia y Tecnología, constataron divergencias sobre las condiciones que ofrecían cada una de las seis sedes que ofrecían las seis candidaturas que completaban los criterios exigidos en el proceso, pero que la Comisión consultiva acabó considerando que la de Sevilla era la idónea. Gran Canaria, como primera del grupo de cuatro candidaturas que ‘pasaron a la semifinal’ se quedó por tanto a las puertas.

La publicación en el BOE del informe técnico que justificó la decisión del Consejo de Ministros daría en principio respuesta a las exigencias en este sentido del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, algo a lo que se sumó ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, poco antes de participar en el acto de homenaje a la Constitución en el Congreso. “Me parece normal que todos tengamos acceso a esa información”, afirmó Torres antes de insistir en que “no me cabe ninguna duda de que ha habido una comisión técnica que es la que hace la valoración que luego se eleva al Consejo de Ministros y que todo haya sido claro, objetivo, transparente y justo”.

Acceso a la información

El informe publicado en el BOE señala que la candidatura de Sevilla “es la que mejor se adecúa a los requisitos establecidos” para la sede de la AEE y expone a continuación una extensa explicación sobre las condiciones técnicas de la misma. Señala que se trata de “una excelente sede, equipada y acorde a los requisitos, en edificio singular y de uso exclusivo, ya disponible y adecuado a la actividad, valorada en 6,7 millones de euros y cedida a la Agencia por el Ayuntamiento a coste 0”. Sevilla presenta también una buena red de conexiones internacionales aéreas, AVE y terrestres, una amplia y variada oferta hotelera, así como un conjunto sólido de informes de impacto, sinergias y mercado inmobiliario. Sevilla presenta un importante entorno de investigación y empresarial en el área aeroespacial, así como el necesario entorno socioeconómico y educativo que permita una adaptación adecuada del personal de la Agencia, proponiendo la candidatura un programa de apoyo para la integración y reagrupación familiar del mismo, según resalta el informe entre otros elementos.

Respecto a la de Fuerteventura, la comisión de técnicos señala que “ofrece una sede compartida en las oficinas del Parque Tecnológico. No se describe de forma clara el espacio total disponible ni las características del mismo en cuanto a condiciones de seguridad. No se ofrece apoyo al sostenimiento de la sede y su adecuación. Tampoco se presenta estudio de impacto, ni de sinergias, ni de mercado inmobiliario. No se presentan condiciones específicas de apoyo al traslado de personal. Esta candidatura es la tercera en prioridad de la comunidad autónoma”- Sobre la candidatura de Tenerife, el informe resalta que “presenta una propuesta de sede con deficiente especificación en cuanto a su adecuación y medidas de seguridad. No se destalla si la sede propuesta es edificio separado o está compartido con otras instituciones. Tenerife no presenta medidas concretas de apoyo al traslado de personal y no es prioridad número uno de su comunidad autónoma”.