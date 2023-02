Leche Sandra, a pleno rendimiento tras la detención de sus propietarios

El Parador de las Vacas, explotación ganadera en la que se producen los lácteos de Leche Sandra, amanecía ayer ajena a la trama de presunta extorsión a ganaderos y empresarios de las Islas, que ha implicado el arresto de doce personas. Dos de los detenidos son sus propietarios, Mima Roca y Esteban Banús, pero, a la espera de que la justicia tome su decisión sobre un posible delito de corrupción que implica ayudas de la Unión Europea al sector ganadero, los trabajadores de la granja continuaban como siempre con su actividad. Nada parece indicar que la producción de leche fresca de la empresa radicada en de Agüimes vaya a paralizarse en los próximos días.

La trama por la que ha sido detenido el matrimonio de empresarios catalanes estudia un posible delito de extorsión a ganaderos para pagar a cambio de no recibir inspecciones en sus granjas y que no les bloqueara las ayudas que otorga Bruselas al sector primario. La marca Sandra, que se encuentra dentro de la empresa Artesanos de Leche Fresca S.L., cuadriplicó entre 2018 y 2019 los ingresos recibidos en subvenciones y donaciones, pasando de tener 39.964 a 141.264 euros.

Hace una semana los propietarios de esta explotación ganadera recibieron un reconocimiento por su contribución al sector primario, otorgado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria. "Es la primera y única granja ganadera con el sello de bienestar animal de Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación)", aseguró Carla Banús, hija del matrimonio, en declaraciones entonces a este periódico. Las instalaciones, que acogen de forma regular visitas de escolares y familias, cuentan con unas prestaciones punteras en la Isla para tratar de garantizar unas buenas condiciones de vida a los animales.

Las instalaciones de el Parador de las Vacas hacen una apuesta por la "ganadería de precisión", en la emplean todo tipo de tecnologías como ordenadores, teléfonos, censores, cámaras o radiofrecuencia. Esto lo coordinan con un sistema de purificación y digitalización del agua que utilizan para crear la leche fresca, yogures y quesos que venden a los residentes de toda la Isla tras pasar por la lechera ubicada en Carrizal, en el término municipal de Ingenio.

Roca y Banús llegaron a la Isla hace más de 30 años y, en 2016, compraron y reflotaron la marca de Leche Sandra, cuya fábrica había cerrado cuatro años antes. En 2018 volvían a producir lácteos frescos y han seguido creciendo desde entonces hasta acoger cerca de 1.000 cabezas en el Parador de las Vacas. En la actualidad la compañía cuenta con una plantilla de 24 trabajadores entre la explotación ganadera y la fábrica.

El matrimonio también está al frente de otras marcas de alimentación y bebidas de la Isla, como Vodka Blat, con sede en Ingenio, o MEC Suministra de Maquinaria y Forraje. Las bebidas alcohólicas que elabora Banús se venden bajo el lema de el vodka más puro del mundo y se comercializa por todo el mundo, siendo uno de los principales compradores Estados Unidos.

El camino de ambos hacia el sector ganadero arrancó después de que un amigo se retirara de la actividad por una enfermedad y ellos decidieran tomarle el relevo comprando la granja. "Esperamos poder introducir nuestros productos en la península y en el resto del mundo, como ya hacemos con nuestro vodka Blat. Acabamos de tener una entrevista con unos distribuidores en Francia y queremos seguir esta senda también con Sandra, empezando por el territorio peninsular", aseguró Esteban Banús, fundador de la empresa, en el marco de la Feria Alimentaria de Barcelona, en la que participaron con sus productos el año pasado.

La trayectoria de Roca en el sector primario tampoco ha estado exento de reconocimientos. Sin ir más lejos, hace un año fue nombrada presidenta de la Academia de Gastronomía de Las Palmas de Gran Canaria. "Me he criado en el campo y es donde me encuentro cómoda, pero ha sido en Canarias donde he desarrollado la actividad agroalimentaria y mi pasión por los productos naturales, simples y saludables", aseguró la ganadera en declaraciones pasadas a este diario.