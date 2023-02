La trama del ‘caso Mediador’ estafó a un empresario de drones 44.000 euros

Dos de los empresarios peninsulares que pretendían invertir en el Archipiélago a través de la trama del caso Mediador, en la que están involucrados el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y los exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias Juan Bernardo y Taiseht Fuentes, comprobaron que todo había sido una trampa para que pagaran sin obtener nada a cambio. Al valenciano José Santiago Suárez Estevez le pidieron hasta 44.000 euros y al castellanomanchego Antonio Bautista otros 10.000 euros. Doce personas fueron detenidas el pasado martes por la organización que se dedicaba a extorsionar a ganaderos y queserías de Canarias para obtener mordidas y a empresas que intentaban establecerse en las Islas a través de la Zona Especial Canaria a las que ofrecieron sus influencias para agilizar los trámites.

Las promesas de la trama eran faraónicas. A José Drones, de Asesoramiento y Servicios de Drones SL, le dijeron que iba a conseguir contratos con la Consejería de Sanidad para que suministrara sus aparatos voladores para el transporte de material sanitario; y a Bautista el Curita, quien abre una filial en las Islas de Cleanergetic Seers Solutions de energías renovables, instalar paneles fotovoltaicos con importantes empresas hoteleras de las Islas. El primero llegó a desembolsar 44.000 euros, como se recoge en una de las conversaciones grabadas por Navarro Tacoronte que entregó a la Policía Nacional. A Bautista se le estafó, al menos, otros 10.000 euros. Además, ambos tuvieron que hacer frente a los costes de los desplazamientos y alojamientos en Gran Canaria de Espinosa, excoronel jefe de la Guardia Civil de Las Palmas, de las comidas que celebraron para cerrar los negocios y de prostitutas.

José Drones ya conocía al guardia civil antes de que se formara la trama. Durante la etapa del general al frente del proyecto GAr-si Sahel entre 2017 y 2021 consigue hasta tres contratos para suministrar drones a Mauritania, Níger y Mali. Incluso reconoce al galdense Antonio Tacoronte, una de las piezas fundamentales de la trama al ser el mediador de los empresarios con los políticos y el general, que: «Todo lo que hago con África es a través de Papá», refiriéndose al guardia civil. Asuntos Internos del Instituto Armado señala en su informe que si bien no es posible confirmar una posible influencia del general en estos contratos, sí que insta a investigar. La jueza que instruye el caso Mediador ha solicitado información a seis países africanos para conocer el patrimonio de Espinosa y su familia, además de analizar una cuenta bancaria belga.

El empresario valenciano fue quien puso en contacto a Espinosa con el mediador Navarro Tacoronte durante una comida en un restaurante de Valencia celebrada el 22 de julio de 2020. A partir de ahí se fraguó una estrecha amistad entre los tres que se rompió cuando José Santiago Suárez se percató de que había sido estafado. «Buenos días, ya confirmadas las sospechas de que todo ha sido un engaño por tu parte, el abogado va a iniciar acciones legales para solicitar la devolución de todos los titulares de los importes transferidos», le escribe en marzo de 2021 por Whatsapp a Navarro Tacoronte. Estas amenazas son las que también hacen que poco después la organización delictiva salte por los aires ante las posibles denuncias de los empresarios.

Con Antonio Bautista la red delictiva llevó a cabo un modus operandi idéntico, según se recoge de la investigación realizada por la Policía Nacional. En este caso, el diputado nacional por el PSOE Juan Bernardo Fuentes, quien el martes después de su detención dejó su acta en el Parlamento, pide al mediador que consiga a algún empresario interesado en la instalación de fotovoltaicas en Canarias. La idea inicial era que se encargara de construir campos de energías limpias en las granjas canarias bajo subvenciones de la Unión Europea. Fuentes quería, además, que instalara las placas en Ganaderías Tetir, empresa de su propiedad.

El elegido es Bautista, quien abre una filial de su empresa Cleanergetic Seers Solutions en la Zona Especial Canaria (ZEC) para sus negocios en las Islas. Los cabecillas de la trama, para embaucarlo aún más, le hablaron de contratos con grandes empresas hoteleras canarias para instalar paneles fotovoltaicos en sus edificios. Para ello, el general Espinosa, que recibe en su despacho de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid a Bautista y a Navarro Tacoronte, movería sus influencias puesto que tiene múltiples contactos en Gran Canaria después de su paso como coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas entre 2008 y 2012. Mientras tanto, Bautista tiene que hacer frente al pago de las comidas, el coste de billetes de avión del guardia civil e inyectar dinero en dos tarjetas prepago para uso y disfrute de los cabecillas.

A el Curilla se le sondea para intentar que dé trabajo a la amante de Espinosa, pero su negativa hizo que el general de la Guardia Civil cortara su relación con el empresario y que las negociaciones que se le habían vendido con grandes empresas se paralizaran. El empresario, al ver que sus proyectos con la organización no avanzan, decide cortar la tarjetas que estaba sufragando. «Mira, te crees que soy gilipollas, me boqueaste la tarjeta de Papá [Espinosa], que no soy tonto», le recrimina en una conversación. «Me entró un calentón y digo: a tomar por culo», responde Bautista. «Pues ya está, a mamarla», sentencia Navarro Tacoronte en las conversaciones que este mismo puso a disposición de la Policía Nacional después de ser víctima de una denuncia falsa por parte del exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez.