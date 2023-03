Los gastos de Taishet Fuentes en el Gobierno doblaban los del presidente

Retirado de la candidatura para ser alcalde del municipio majorero de Antigua, suspendido de militancia por su partido y en libertad con cargos –cohecho o tráfico de influencias entre ellos– por su presunta participación en la trama que se investiga en el conocido como caso Mediador. Esa es la realidad actual de Taishet Fuentes Gutiérrez. Sin embargo, no ha pasado aún un año desde que se le apartó del cargo de director general autonómico de Ganadería, donde se convirtió en 2021 en el integrante del Ejecutivo regional que más gasto generó en dietas, transporte y alojamiento. En el segundo semestre de ese año, su factura (21.967 euros) prácticamente duplicó la del presidente del Archipiélago (11.118 euros).

Fuentes Gutiérrez tomó el relevo de su tío Bernardo Fuentes en la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias en marzo de 2020. El último de ambos, tito Berni, se marchó al Congreso de los Diputados para ocupar el sillón que dejaba vacío Elena Máñez, reclamada a su vez por Ángel Víctor Torres para hacerse cargo de la Consejería de Economía, Empleo y Conocimiento. Una escenificación de la teoría del dominó que inició Pedro Sánchez al llamar a filas a la hasta entonces consejera Carolina Darias para ser ministra de Política Territorial y Función Pública; después pasó a Sanidad.

La timidez con la chequera de todos los canarios le duró a Taishet tres meses. En el primer semestre de ese 2020 en el que compartieron el cargo de manera consecutiva su tío y él, «las indemnizaciones por razón de servicio» ascendieron a 3.830,70 euros para un total de doce viajes. El entrecomillado hace referencia exacta al concepto que recoge el gasto en dietas, transporte y alojamiento que generan los integrantes de los diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma de Canarias cuando deben desplazarse para atender las obligaciones derivadas de sus cargos.

Furor viajero

En la segunda mitad de 2020, ya con él como único inquilino en la dirección general, el furor viajero hizo presa en él y ya no se detuvo hasta el momento de su destitución. Entre julio y diciembre, los desplazamientos se multiplicaron por más de dos, hasta los 27; la factura, por más de cuatro, con 15.993,48 euros justificados a lo largo de ese periodo.

Ese no fue sino el comienzo de una loca carrera que alcanzó su máxima velocidad (léase gasto público) en 2021. En la primera mitad de dicho ejercicio, los viajes del entonces director general se elevaron ya a 54. La siguiente más viajera del departamento fue la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, con 28 viajes, prácticamente la mitad. Eso sí, Fuentes Gutiérrez, redujo considerablemente la ratio del desembolso por movimiento, de los 592 euros por viaje hasta los 235 euros.

Ser el miembro de la estructura de un Ejecutivo autonómico que más gasto genera en viajes estando en el quinto nivel –tras presidente, vicepresidente, consejeros y viceconsejeros– y que no suceda nada debió empoderar al político majorero. Tanto que en la segunda parte de 2021 el disparate consumió 21.967,29 euros del dinero de todos los canarios. Eso en 61 viajes, nadie se movía tanto como decía hacer él y tampoco nadie se acercaba a sus cifras de gasto. Sirva una comparativa. Esos casi 22.000 euros están cerca de igualar los 22.598,60 euros facturados en toda la estructura –18 personas– de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad entre enero y junio de ese año.

¿Más? Lo hay. La consejera Vanoostende costó al erario público 83.259,78 euros entre salario (70.994,82 euros) y dietas (12.264 euros) en 2021. Su director general Taishet Fuentes, 98.145,83 euros repartidos en 63.466,92 de retribución salarial y 34.678,91 euros de «indemnizaciones por razón de servicio». ¿Otra vuelta de tuerca? Hasta el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resultó menos gravoso: 96.277,09 euros.

Sin rival a la hora de gastar

Es cierto que en la segunda mitad de ese mismo año los desplazamientos se multiplicaron en gran parte de los departamentos de la Administración autonómica a raíz de la erupción volcánica de La Palma, pero Fuentes Gutiérrez no encontró rival en lo que a tirar de las arcas públicas se refiere durante los desplazamientos declarados.

La fiesta expiró cuando lo hizo ese loco 2021. A partir de ese momento, el ex director general debió comprender que por ese camino no iba a tardar en saltar fuera de la consejería. Eso o alguien le sugirió si no se había preguntado a sí mismo en ningún momento por la fecha de caducidad que tendría su modo de conducirse. Sea una cosa u otra, Taishet Fuentes mantuvo la misma cantidad de viajes –61– en su declaración de la primera mitad de 2022, pero redujo la factura hasta los 6.150,02 euros.

Ver caer el coste de cada desplazamiento de 360 a 100 euros casi se explica de manera más sencilla suponiendo que alguien olvidó borrar de la plantilla la cantidad de salidas. Lo contrario es un abaratamiento difícilmente replicable: las dietas pasaron de sumar casi 5.000 euros a poco menos de 1.500; el transporte, que estaba por encima de los 11.000, cayó hasta los 3.300...

Era difícil no ver lo que pasaba por más problemas que la decisión pudiera generar con los equilibrios territoriales de los socialistas. En junio del año pasado, ya con la investigación que derivó en el caso Mediador en marcha, Torres dio por amortizado a Taishet Fuentes.