Rechazo frontal de ASG y AHI a modificar el sistema electoral

El planteamiento del expresidente Ángel Víctor Torres de volver a revisar el sistema electoral canario cae en saco roto antes de que concrete su propuesta. En la segunda jornada del debate de investidura de Fernando Clavijo las formaciones insularistas de La Gomera y El Hierro evidenciaron su rotunda oposición a cualquier cambio que suponga un menoscabo de la representación parlamentaria de las islas no capitalinas. Casimiro Curbelo (ASG) y Raúl Acosta (AHI) recordaron que ya se opusieron a la reforma aprobada hace cuatro años que dio origen a la lista autonómica, por lo que cualquier iniciativa que se pretenda impulsar por los partidos de la oposición parlamentaria contará con su rechazo. ASG y AHI son imprescindibles para completar la mayoría parlamentaria del nuevo cuatripartito, por lo que el posible debate sobre la reforma electoral va camino del bloqueo.

El portavoz de ASG y presidente del Cabildo gomero, Casimiro Curbelo, advirtió que cambiar el sistema electoral «sería terrible» porque pondría en riesgo «los equilibrios territoriales». En este sentido recordó que «ser el partido más votado o ganar las elecciones no implica gobernar, hay que conformar una mayoría parlamentaria suficiente», dijo Curbelo dirigiéndose a Torres, su exsocio en el pacto de las flores. Al respecto subrayó que en Canarias nunca ha habido ni habrá mayorías absolutas y recordó como Juan Fernando López Aguilar obtuvo 26 diputados en 2007 -cuando la mayoría absoluta era de 31 diputados- y no pudo gobernar por un pacto entre CC y PP, algo similar a lo que ha ocurrido tras las elecciones del 28-M.

Ante la propuesta del líder socialista de promover una reforma del sistema electoral, Curbelo dejó claro que ya estuvo en contra de la anterior modificación que introdujo una lista regional a propuesta también de los socialistas canarios, aunque en 2018 retiró sus enmiendas para facilitar la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía y ha subrayado que intentar cambiarlo de nuevo «es poner en riesgo los equilibrios territoriales». Recordó que la propuesta de ASG era reducir los escaños del Parlamento a 55 diputados.

Herreños y gomeros exigen «medidas permanentes» ante las dificultades de las islas verdes

«El territorio en el que se vive condiciona la vida» y hay partidos que «nunca van a hacer política a una isla pequeña porque no hay granero electoral suficiente; imaginemos estas islas sin representación parlamentaria, sería terrible», dijo Curbelo. Para el líder de ASG «Canarias no será una tierra justa hasta que todos sus ciudadanos disfruten de los mismos servicios y las mismas oportunidades vivan donde vivan». «Hemos avanzado, hemos logrado discriminación positiva para estas islas, pero ahora se exigen medidas de más calado y más compromiso», que figuran en el programa de gobierno pactado por Clavijo con gomeros y herreños.

Por su parte, el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, también recordó que su formación votó en contra de la última reforma del sistema electoral y no entiende el motivo por el que se quiere reactivar de nuevo este debate. «No nos parece buena idea que se quiera cambiar las reglas del juego cada vez que a alguien no le va bien con las que tenemos», advirtió Acosta, que, por contra, reprochó al PSOE que haya sido el partido que haya impulsado en tres ocasiones una moción de censura en el Cabildo del Hierro -la última el martes con Alpidio Armas de nuevo como presidente- sin haber ganado las elecciones.

El diputado herreño exigió que no se ataque la triple paridad, ya que es la garantía de que las islas no capitalinas tienen una representación suficiente en el Parlamento.

«Podrán existir discrepancias en la gestión pero nunca habrá traición por parte del PP» Manuel Domínguez - Partido Popular

Los portavoces de las dos formaciones ratificaron su respaldo al líder nacionalista como jefe del Ejecutivo regional por los compromisos adquiridos en favor de las llamadas islas verdes. Para Raúl Acosta el acuerdo alcanzado no es solo una cuestión de «voluntarismo político» sino un «contrato» que genera derechos y obligaciones. Por eso abogó por «cambios profundos» y «medidas permanentes» para compensar los problemas que acucian a El Hierro, La Gomera y La Palma con el fin de frenar la despoblación y los elevados costes que soportan en combustibles, transportes o la cesta de la compra. Las islas verdes deben recibir lo que les corresponda y por eso demandan «respuestas singulares para problemas específicos y políticos que se amolden a nuestra realidad porque vivimos en una doble o triple insularidad y estamos sumidos en un círculo vicioso», indicó.

La pobreza, intacta

Casimiro Curbelo defendió su respaldo a Clavijo después de haber apoyado a Torres en la pasada legislatura «por las mismas razones que son por el bien de La Gomera y de los canarios». Subrayó que su partido entiende el poder para «dar respuesta» a las necesidades de la gente y también de los territorios y valoró la «honestidad y capacidad de diálogo» tanto de Fernando Clavijo como de Ángel Víctor Torres. También valoró la apuesta del Gobierno de Clavijo por el Fdcan y la del pacto de las flores por el desarrollo de las islas verdes, si bien hizo autocrítica porque el núcleo de la pobreza en el Archipiélago «sigue intacta» pese a las medidas impulsadas en la legislatura recién finalizada.

«Hay que dejar atrás estos cuatro años en lo que se refiere a la propaganda sin hechos» J. M. Barragán - Coalición Canaria

Cuando Curbelo entró en las rebajas fiscales comprometidas por el pacto de gobierno se topó con la airada reacción de los diputados del PSOE, ya que el dirigente gomero advirtió que la reducción del IGIC «no será de una tacada» y que será la economía «la que determinará cómo se baja el tipo del impuesto». Asimismo valoró el anuncio de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones y la eliminación del impuesto al combustible en las islas verdes.

Por lo que se refiere a Coalición Canaria y al Partido Popular, sus portavoces garantizan lealtad al nuevo Gobierno para avanzar, aplicar políticas para que las ocho islas caminen a la misma velocidad y corregir los «errores» del Gobierno anterior en materias como sanidad, derechos sociales, vivienda o defensa del REF. El presidente regional del PP, Manuel Domínguez, aseguró que podrán existir «discrepancias» en la acción del Gobierno «pero nunca habrá traición por parte del PP», mientras que el portavoz parlamentario de CC, José Miguel Barragán, valoró que el Ejecutivo será estable y solidario entre sus miembros para erradicar los departamentos estanco que hubieron en el pacto de las flores.

«El pacto no es voluntarismo político sino un contrato con derechos y obligaciones» Raúl Acosta - AHI

Los portavoces de los dos grupos lanzaron críticas y reproches al Ejecutivo saliente de Ángel Víctor Torres. Domínguez resaltó que el nuevo Gabinete no viene para «heredar los errores y desatinos» del anterior y aseguró que entre la población canaria existe la sensación «de que no avanzamos» no solo por la gestión del anterior Ejecutivo, sino por el «abandono» del Gobierno central. En este sentido el próximo vicepresidente del Gobierno afirmó que ese abandono «no se va a repetir» y que si Núñez Feijóo gana las elecciones generales «será más fácil» la relación con el Estado, si bien desde Canarias se exigirá que se rectifique en caso de que se adopten decisiones que perjudiquen a las Islas.

José Miguel Barragán lanzó varios reproches y críticas al expresidente Torres y a su Gobierno tanto por su comportamiento con la oposición como por una gestión que calificó de «ideológica». En este sentido censuró el «desprecio y faltas de respeto» a miembros de CC en la legislatura anterior pese a realizar una oposición de mano tendida, junto con los intentos de «judicialización» de casos para frenar la carrera política de Fernando Clavijo, si bien dijo que hay que «ilusionarse» y dejar de «mirar por el retrovisor» pese a las «mala mañas» del anterior Ejecutivo regional.

«La reducción del IGIC no es de una tacada, la economía determinará cómo se baja» Casimiro Curbelo - ASG

El portavoz nacionalista apeló «a que sigamos construyendo sobre lo que se hizo en estos cuatro años, obviamente en todo lo que sea positivo para las islas. No vamos a destruir, aunque nos encontremos las cenizas en las que el cuatripartito convirtió lo que dejó el gobierno anterior del 2015 al 2019».

Sin motes ni apelativos

«Este pacto no tiene motes ni apelativos pintorescos, sino que es una alianza conformada con sobriedad y honestidad en la que el protagonismo no lo tendrán los socios, sino la sociedad, y donde antes había flores ahora habrá frutos de trabajo riguroso y comprometido», señaló el líder del PP, Manuel Domínguez. También añadió que el programa conjunto de gobierno revela «una obvia consonancia» en los grandes asuntos y una clara vocación de perdurar.

El compromiso firme del PP es conformar un Gobierno sólido, estable, leal, decidido a alcanzar grandes consensos y a luchar «única y exclusivamente por el interés» de Canarias porque «no es hora de pataletas injustificadas, no tocan», dijo el dirigente popular en referencia al expresidente Torres.

Domínguez (PP) y Barragán (CC) lanzan duros reproches a la gestión del ‘pacto de las flores’

Sobre la política fiscal, Domínguez advirtió que no se trata de dar «cheques para todos» sino de ofrecer alternativas de empleo. Asimismo, se comprometió al «rescate de la sanidad», luchar contra la turismofobia, impulsar la construcción de más camas sociosanitarias, reformar la telaraña legislativa, «dignificar el sector primario» o plantear un debate urgente sobre el crecimiento territorial y poblacional.

Por su parte, José Miguel Barragán pidió a Clavijo que no se «endiose» como César o Ulises «ni intente dar pena» como el anterior presidente y sea el jefe de un Ejecutivo moderado y dialogante. Asimismo, reclamó trabajo las 24 horas del día los siete días de la semana ante los problemas que afronta Canarias y, por ello, exigió a Clavijo que si algún miembro del Gobierno «no está a la altura» que lo cambie y no haga lo mismo que el Ejecutivo anterior.