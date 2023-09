«El REF debe incluir incentivos fiscales para los trabajadores canarios»

José Ramón Barrera, licenciado en Derecho y Ciencias Económicas, no esconde su marcado perfil técnico, que «le habilita» para buscar el consenso con todas las fuerzas políticas. Y es que, para lograr la tarea que se ha propuesto de aquí a final de legislatura, reformular el fuero canario para que repercuta en el bolsillo de los trabajadores y en el conjunto de la economía, quiere primero tener el apoyo de toda la sociedad.

El Comisionado del REF es una figura nueva creada en esta legislatura, ¿por qué era necesaria su creación?

Hace mucho tiempo que pensábamos que era imprescindible crear esta figura por la propia importancia que tiene el REF, que a mí me gustaría empezar a llamarlo Fuero Fiscal de Canarias. Tenemos que adaptar la terminología a lo que verdaderamente nos corresponde, que es un trato diferencial fiscal con respecto al resto del territorio español. La importancia de tener una fiscalidad diferenciada no lo discute ninguna parte de la sociedad canaria y, si eso es indiscutible, está claro que tiene que haber un ente que pueda dedicarse a él al mismo nivel de la importancia que tiene.

¿Le costó mucho aceptar el puesto? Parece que el pacto barajó varios nombres y perfiles.

Mantener un perfil técnico y de consenso fue importante para mí a la hora de tomar la decisión. Cuando te plantean algo que no tenías en tu agenda tienes que reflexionar los pros y contras. Como yo venía tanto tiempo reclamando asuntos sobre el REF, cuando me pusieron la oportunidad de poder participar de ese algo, pues pensé que igual tocaba asumir esa responsabilidad de tratar de ver desde dentro cómo podemos sacar algo bueno para todos. Eso fue lo que finalmente condujo a que tomara la decisión, que la medité durante todo el tiempo que pude. Una vez medidos los retos me han entrado muchas ganas porque si esto sale será muy beneficioso.

Los empresarios llevaban tiempo reivindicando que se creara una figura dedicada solo al REF y que se rodeara de un equipo solvente que negocie el fuero en todos los frentes. ¿Tiene ese equipo?

Todavía estamos empezando. No es fácil crear la figura del Comisionado, identificar sus objetivos, establecer un procedimiento de actuación y tratar de identificar quiénes son las personas que nos gustaría que vinieran y que están dispuestas a hacerlo. Las personas adecuadas para el equipo serán especialistas en economía, derecho tributario y relaciones con la Unión Europea.

¿Qué van hacer para acercar el REF a la ciudadanía y que sepa cómo influye en su vida?

Estamos definiendo un plan estratégico con las funciones del Comisionado y uno de los objetivos es precisamente la generalización de las medidas específicas que tiene Canarias como consecuencia de su fuero fiscal. Queremos recuperar ese espíritu que hubo hace algunas décadas, cuando toda la población conocía que había puertos francos. Eso se ha ido perdiendo porque no se le ha dado la atención que se debía. Esto intentaremos lograrlo con medidas transversales que impliquen a distintas áreas, como a la Consejería de Educación. Nos gustaría incorporar el REF dentro de los planes de estudio e involucrar a todas las organizaciones de carácter empresarial, de trabajadores y autónomos para que esto sea una cuestión de andar por casa.

Cuando se insertó el REF en la reforma del Estatuto de 2018 parecía que se solventaban los problemas de su cumplimiento ¿Por qué siguen entonces las discrepancias entre el Estado y Canarias?

Incorporar en un texto legal derechos es el primer paso para poder tener esos derechos. A partir de ahí, habrá que hacer un seguimiento para que se cumpla. Esto ha pasado con el REF como ha pasado con muchos otros derechos ciudadanos. También debemos ir adaptando sus medidas específicas a las condiciones de la sociedad, que ha cambiado muchísimo en dos décadas. Un ejemplo en este sentido es que si usted se compra un traje que dura muchos años y sirve para muchísimos eventos, usted tendrá que adaptar el traje a la fisiología que vaya teniendo. Si baja o sube de peso, quizás el traje tenga que adaptarlo. Pues lo mismo ocurre con las medidas de carácter económico, que deben irse adaptando a la situación y al contexto. Una medida tan elemental y necesaria como nuestro REF necesita de esa supervisión, vigilancia, defensa y adaptación.

¿Es posible equiparar el REF con el concierto vasco y los fueros navarros?

Estamos en ello. En esos territorios se reconocen las ventajas como un derecho que les corresponde por el territorio y no por una situación concreta. Pues nosotros deberíamos tener lo mismo e incluso con mayor justificación desde el punto de vista económico. Sin embargo, a nivel individual de los ciudadanos no lo vemos como algo tan arraigado. Así que ese es uno de los objetivos del Comisionado, tratar de llevar el Fuero Fiscal de Canarias al mismo nivel al que están los de País Vasco y Navarra, que se hable de nosotros cuando se habla de cuestiones fiscales diferenciadas.

También parecía claro que el REF se desvinculaba de la negociación del futuro sistema de financiación autonómica ¿confía en que esto se cumpla?

Está reconocido y lo tenemos establecido tanto en el estatuto como en la propia ley última del REF que no se puede condicionar la financiación autonómica a los derechos de diferenciación fiscal que nos corresponden y habrá que estar vigilantes para que lo cumplan. Ya por lo pronto, como decía antes, el primer paso lo tenemos, que es su reconocimiento en el texto legal correspondiente. A partir de ahí habrá que hacer que se respete.

¿Tienen prevista alguna modificación inmediata del REF?

Las medidas fiscales específicas necesitan de prórroga y la última prórroga no se pudo llevar a cabo por la pandemia así que se hizo una extensión del régimen anterior que dura hasta final de 2023. Ahora tenemos como tarea establecer esa prórroga de las medidas fiscales específicas que nos corresponden.

¿Llegarán a tiempo para hacer esa prórroga?

Tenemos que llegar. Lo que muy probablemente no podremos hacer será establecer nuevas medidas que hagan falta porque hay que negociar y no nos da tiempo. Sobre lo que no hay ninguna discusión encima de la mesa es sobre que las medidas actuales se prorroguen y esperamos poder corregir algunas deficiencias. Lo que no va a ocurrir es que el REF se quede sin aplicación.

¿Y estudian una reforma integral del REF, aunque les lleve más tiempo?

Vamos a analizar primero si hay que cambiarlo. Ese trabajo no es nada fácil y sí lleva un poco más de tiempo porque se quiere una aportación por parte de todas las áreas de la sociedad. Hay que hacer un trabajo en conjunto y lograr el apoyo de toda Canarias para que sea mucho más fácil después defender lo que nos corresponde. Este Comisionado tiene sus ideas, evidentemente, de cómo reformular las medidas que se desprenden del Fuero Fiscal de Canarias. Las actuales, a lo mejor, ya están agotadas y hay que empezar a establecer otras. Sin embargo, el Fuero no debe tener las ideas del Comisionado, sino unas ideas debatidas y consensuadas.

¿Cuáles son esas ideas que tiene el Comisionado?

Desde mi punto de vista, el principio básico que debe presidir el REF es que por vivir, trabajar y ahorrar en Canarias se deben pagar menos impuestos. Esa es la filosofía que tiene que encerrar el fuero, no la que tiene ahora, que solo te beneficia por invertir en Canarias. Los trabajadores somos tratados igual aquí que en cualquier otro punto de España, quitando las especificidades que puede tener la comunidad autónoma, el REF no está actuando ahí. Ese es un poco el decálogo que preside mi idea sobre el Fuero Fiscal de Canarias. Estas ventajas ya funcionan, por ejemplo, en las actividades industriales, en las que se pagan menos impuestos, o en el Régimen Especial de Buques de Canarias, que por tener buques registrados las empresas y los tripulantes pagan menos impuestos. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos en Canarias. El diferencial no puede ir en función de que se invierta o no, sino que debe estar ligado al territorio.

¿En qué línea irán los primeros contactos que inicie con el Gobierno central, Bruselas y los operadores canarios?

El primer paso es presentar el Comisionado a nivel interno. Estamos aterrizando y toca intentar identificar todo pero la idea es poder empezar a convocar reuniones con todas las organizaciones sindicales, empresariales, profesionales, entre otras. También queremos hablar con el resto de los partidos políticos y ver de qué manera podemos trabajar juntos. En paralelo, queremos hacer llegar también al Gobierno central, a través de los equipos técnicos, que para los temas del REF de Canarias ahora hay un Comisionado y un equipo específico con el que pueden tener una interlocución directa.

¿Se acabaron aquellos pleitos entre los inspectores de Hacienda y los asesores fiscales y empresas por la interpretación de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC)?

Vamos a intentar que se acaben porque una de las debilidades que yo siempre he denunciado que tiene el régimen actual de incentivos fiscales en Canarias es precisamente la litigiosidad y la inseguridad jurídica que ha generado. Esos son datos empíricos. La inseguridad jurídica es el peor de los males y el mayor de los frenos a la iniciativa económica y, por tanto, tendremos que corregirla. Cierto es que a medida que se han ido aceptando los criterios que se han planteado de una parte y de otra, se ha ido reduciendo la litigiosidad pero siguen existiendo cuestiones que están sujetas a la interpretación y que frenan la aplicación de la RIC. Hay quienes no tienen tan claro el recurrir a la RIC porque dudan de que les vuelva a pasar lo que ya les pasó, que es que tuvieron que terminar pagando lo que ahorraron pero en cantidades incrementadas como consecuencia de las sanciones y los intereses. Tener un incentivo fiscal potente pero que queda desnaturalizado en su aplicación por la inseguridad jurídica es un problema que hay que atajar.

Pese a esto, ¿diría que la RIC ha servido para impulsar la economía canaria?

La RIC es un buen instrumento de ahorro empresarial cuando tengo las inversiones previstas. Evidentemente una organización empresarial que tiene en sus planes la renovación de sus bienes de equipo o la expansión de su negocio podrá beneficiarse de un ahorro en impuestos, lo que le facilitará el llevar a cabo la inversión. Pero después está la otra cara de la moneda y es que puede ser que al final no puedas invertir tal y como te habías comprometido porque en cuatro años pueden cambiar las circunstancias del negocio, como ya ocurrió con la pandemia o el volcán. Si usted tenía previsto unas inversiones de 90 con una coyuntura que le ha cambiado, a lo mejor prefiere no invertir 90 y pagar el impuesto que corresponde, que es mucho menos que esos 90. Esto lo tenemos que empezar a cambiar porque ya no hay tantas inversiones y existe un pequeño freno a que se siga utilizando la RIC como una herramienta fiscal reiterada cuando ya se ha renovado la planta. Aun así, la RIC se sigue usando y sigue generando beneficios.

Parece que los incentivos al sector audiovisual están funcionando. ¿Hay margen de mejora?

El sector se ha potenciado solo. Yo lo conozco muy bien porque he estado muy involucrado en el ámbito del asesoramiento a los proyectos cinematográficos que han llegado a Canarias y el sector vio una oportunidad en las Islas como consecuencia precisamente de ese diferencial fiscal que es mucho más potente aquí que en el resto de territorios que compiten con nosotros. A los productores les compensa el mayor coste que tiene traer aquí todo el montaje de una producción gracias a esa potencia del incentivo así que no hace falta potenciar nada. Lo que sí hay que hacer es quitarle los frenos al sector.

¿Qué frenos son esos?

Uno de los inconvenientes es la tardanza en obtener el beneficio fiscal como consecuencia de los procesos de comprobación, de inspección y de ratificación del incentivo fiscal. Una productora que viene de Hollywood a hacer aquí una película tarda demasiado tiempo en recuperar ese incentivo fiscal al que tiene derecho así que debemos trabajar en ello.

¿El REF está preparado para las nuevas economías digital, verde, azul y otras variables que pueden transformar el tejido productivo en los próximos años y décadas?

Vienen economías de todos colores y exigencias desde el punto de vista normativo y hay que valorar si el REF tiene algún obstáculo que los frene y que evite que nos elijan a nosotros como sedes de esos sectores económicos. Tenemos que trabajar para tener un estatuto que sea el del Fuero Fiscal de Canarias y que de él nazcan unas medidas que no obstaculicen cualquier iniciativa empresarial que se vaya a desarrollar, ni las actuales ni las que puedan venir.

¿Otros incentivos fiscales como la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Deducción por Inversiones están funcionando bien o necesitan mejoras? se supone que deben servir para diversificar la economía...

El número de empresas que se inscriben en la ZEC es bastante elevado y crece año tras año. Las actividades que se instalan son de muy distinta naturaleza por lo que está ayudando a esa diversificación. Lo que hay que analizar es si la ZEC está en el punto que queremos y si hay que llevarla a un nivel superior. En cuanto a la Deducción por Inversiones, es el incentivo fiscal por excelencia en Canarias junto con la RIC, viene fijada desde el año 1991 por la Ley 7/91 y, pese que ha estado en permanente aplicación desde entonces, tiene muchísimo menos litigio que la RIC. Es verdad que en estos momentos estamos pendientes de un recurso de casación que está presentado en el Supremo y tendremos que valorar qué consecuencias puede llegar a tener. Pero la Deducción por Inversiones es un incentivo que ha funcionado muy bien durante toda esta época y es una medida que hay que aplaudir, consolidar y defender. Tenemos incentivos que hay que analizar y si necesitamos, los mantenemos o los modificamos. Pero fíjese, no hay ningún incentivo que vaya sobre la base de las rentas de los trabajadores y eso es algo que habrá que reclamar, si no lo hacemos el régimen no será general porque no aplicará a todos y si no aplica a todos la sociedad no lo defenderá.

¿Qué retos se marca de aquí a final de la legislatura?

Me gustaría que el fuero fiscal de Canarias se trate en las conversaciones que tenga cualquier ciudadano y que se le dé la importancia que verdaderamente tiene. Para eso, debe verse el fuero como algo de todos y no como hasta ahora, que es visto como algo que aplica solamente a empresarios y autónomos. También me gustaría conseguir en estos cuatro años la definición de un sistema de medidas para nuestro fuero que nos contente a todos y que ese beneficio termine por repercutir en la economía canaria. Y, por último, desearía disponer, al igual que ocurre con el Estatuto de Autonomía, con una norma general para el Fuero Fiscal de Canarias. Si eso se logra sería como poner un lazo rojo a la legislatura.

¿Cree que contará con los apoyos necesarios para impulsar esa norma?

Eso va a depender mucho de que estemos todos alineados, de que no sea una cuestión solo del Comisionado ni de este Gobierno sino que sea algo que evidentemente lo reclamemos todos: trabajadores, profesionales, empresarios, autónomos, el mundo académico y todos los partidos políticos. O sea, estará en manos de que estemos unidos a la hora de defender que a Canarias le corresponde una diferenciación fiscal, que ya la tiene, y que esa diferenciación fiscal ahora tiene que ir por otro camino para que repercuta de verdad en el beneficio de todos. Creo que si se logra definir el camino a seguir la norma ayudará a que la renta per cápita se iguale a la media nacional, así como a acabar con el paro juvenil y el de larga duración. Aun así, soy consciente de que el fuero es una medida necesaria pero no suficiente, no quiero escuchar voces que digan que ya con esto lo tendríamos. Hace falta mucho más pero el fuero es un elemento necesario.