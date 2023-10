CC descarta el ‘sí’ a Sánchez y le ofrece la abstención a cambio de la agenda canaria

No habrá apoyo de CC a la investidura de Pedro Sánchez para su reelección como presidente del Gobierno. Los nacionalistas canarios solo le ofrecen al candidato socialista la abstención como mal menor, y eso solo si en las negociaciones que abrirán con el PSOE a partir de la semana que viene llegan a un acuerdo sobre la agenda canaria y en materia de política migratoria, especialmente la creación de un mando único de coordinación en esta materia. Pese a que la formación isleña nunca había descartado completamente hasta ahora el ‘sí’ a Sánchez, su diputada en el Congreso, Cristina Valido, se lo trasladó este miércoles directamente a él mismo en la reunión que mantuvieron en el Congreso en el marco de los contactos previos del candidato con los grupos parlamentarios.

“He sido muy clara y le he advertido que a fecha de hoy no vamos a apoyar la investidura. La abstención es lo máximo a lo que podríamos llegar”, afirmó rotunda Valido tras el encuentro, en el que también estuvo presente la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. La razón de este rechazo de CC a la investidura antes incluso de que ambas partes se sienten a negociar las condiciones del apoyo que les solicita el candidato no es otra que la amnistía para los independentistas catalanes que el PSOE negocia con Junts y ERC y sobre la que en la reunión Sánchez no le ofreció ninguna información sobre sus términos jurídicos y políticos. “Le hemos advertido que para nosotros la amnistía, que rechazamos de plano, supone una dificultad muy importante para dar un sí a la investidura”, afirmó la diputada de CC.

Con todo, Sánchez se ha mostrado interesado en la abstención que le ofrece la formación canaria e impedir con ello que el voto de Valido se sume al ‘no’ de PP, Vox y UPN, aceptando abrir una negociación al respecto. Busca con ello un horizonte en el que están interesados ambas partes: dejar abierta una oportunidad de entendimiento y posible futuros acuerdos para el resto de la legislatura, empezando por los presupuestos del Estado del próximo año. Por ello, ambas partes han quedado en constituir sendos equipos de negociación que encabezarán Montero por parte socialista, y el secretario general de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por parte nacionalista. El objetivo será “negociar todas las cuestiones económicas vinculas al presupuesto y a la futura financiación autonómica y a la agenda canaria en su integridad, tal como la asumió el PP”, según explicó Valido tras la reunión.

“He sido muy clara y le he advertido que a fecha de hoy no vamos a apoyar la investidura"

La diputada tinerfeña vino a reconocer que la nueva posición de su partido, descartar el ‘sí’ incluso antes de negociar y de que los órganos internos de CC decidan si la amnistía sería el criterio para ello, es consecuencia de la decisión de Junts de no abstenerse en la investidura de Sánchez, a la que la formación independentista catalana votará a favor o en contra en función de los resultados de sus negociaciones con el PSOE. Esa posición del partido de Carles Puigdemont evita que el voto de Valido sea determinante para la investidura y en consecuencia para la posibilidad de que, si esta no prospera, se vaya a nuevas elecciones en enero. Una vez liberado de tener que afrontar ese dilema, el partido liderado por Clavijo evita aparecer en el grupo que respalda la amnistía y opta por la posición que claramente era su preferida desde el principio: la abstención.

“Había un escenario de una posible abstención de Junts y eso convertía nuestro voto en decisivo, pero al asegurar que no se abstendrá nos coloca en una posición en la que nuestro voto no vale en la investidura. Nos hemos planteado la situación”, explicó Valido. Con todo, asegura que “no hay ningún cambio de posición” en CC sobre el hecho de que tengan que ser sus órganos de dirección quienes tendrían que decidir. “El partido decidirá finalmente si tras la negociación se puede conceder la abstención, pero no nos negamos a negociar. Cuando se produzca esta negociación y se tenga toda la información sobre la mesa, el partido decidirá cuál es la posición definitiva”, afirmó la diputada.

Puentes tendidos

Y es que para CC la cuestión queda ahora pendiente ahora es saber hasta donde el PSOE está dispuesto a llegar respecto a las demandas nacionalistas toda vez que ya saben descartado su apoyo a la investidura. “El presidente en funciones está buscando un apoyo a su investidura y también un acuerdo de estabilidad, pero nuestro planteamiento es el contrario, ahora no apoyamos la investidura pero no estamos cerrados a apoyar a lo largo de la legislatura, tanto presupuestos como leyes o medidas que sean importantes para Canarias”, explicó Valido. “Podremos negociar y acordar punto a punto y comisión a comisión muchas cosas aunque no apoyemos la investidura”, insistió. “Hay asuntos de Canarias que son prioritarios y nos tenemos que sentar y en esa negociación veremos si es posible esa abstención o no. Somos conscientes de que nuestro voto será determinante a lo largo de la legislatura y la abstención deja tendido un puente para colaborar con el posible futuro gobierno para resolver los problemas de Canarias”, resaltó.

“El presidente en funciones está buscando un apoyo a su investidura y también un acuerdo de estabilidad, pero nuestro planteamiento es el contrario, ahora no apoyamos la investidura pero no estamos cerrados a apoyar a lo largo de la legislatura"

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López no parecía descartar oficialmente el apoyo de CC y concedió aún alguna posibilidad para ello a la comisión negociadora. “Su portavoz ha dicho que decidirán su posición a raíz de lo que salga de la futura negociación y nosotros desde luego estamos estudiando lo que llaman agenda canaria para ver las posibilidades de acercamiento”, declaró López tras la reunión obviando el hecho de que Valido solo concediera la abstención. Sin embargo, el portavoz socialista no pudo evitar luego en conversación con los periodistas una cierta irritación por la posición de los nacionalistas canarios. “Nunca había oído a nadie decir que su voto no vale para nada”, afirmó en referencia a las explicaciones de Valido.

El propio líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se reunió en la sede del PSOE con Montero tras el encuentro previo de la ministra y de Sánchez con la diputada de CC y expresó más tarde su confianza en la formación isleña “finalmente se sume al sí porque, si la prioridad es Canarias, trabajemos en ello”. El líder socialista canario considera que ahora vendrán días de planteamientos diversos y “compartimos muchos puntos del documento entregado por CC al PSOE, una agenda canaria que se puede negociar y que podemos mejorar”.