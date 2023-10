El fenómeno migratorio en Canarias este 2023 está alcanzando proporciones históricas. Con 28.727 personas llegadas a 26 de octubre, con más de dos meses por delante para terminar el año, todo parece indicar que se superará el récord establecido en 2006, año en que Canarias recibió a 31.678. Y esto son solo las llegadas, porque de contabilizar las salidas de los puntos de origen serían muchas más personas. La ruta atlántica de la migración es la más peligrosa y mortífera. Hay migrantes que emprenden un viaje sin retorno en el que no llegan a pisar tierra nunca más. Se quedan en el mar, perdidos en la inmensidad del Océano Atlántico y perecen. En medio de este drama, Canarias sufre una presión de la que no puede salir sola y no siempre encuentra respuesta en el Estado ni solidaridad en el resto de Comunidades Autónomas.

Ya sea por ignorancia o por xenofobia o bien por las dos cosas, a veces se escuchan mensajes que no responden a la realidad, como el del alcalde de Medina del Campo, que alerta de que los migrantes causan enfermedades contagiosas. Por eso, hemos elaborado ocho preguntas y respuestas que contienen las claves de lo que está sucediendo en estos momentos en Canarias. ¿Cuántos migrantes han llegado a Canarias este 2023? Las cifras de llegadas este año son históricas. Solo los datos de 2006, año en el que se produjo la crisis de los cayucos, superan a los registros actuales. En lo que va de año ya han llegado 28.727 personas. En la crisis anterior, de 2020, lo hicieron 23.271 y en 2006, 31.678. ¿Qué razones explican el repunte? Son varias las razones que explican el repunte histórico. La inestabilidad política y social en los países de origen es una cuestión clave para entender el incremento de los flujos migratorios hacia las Islas. Esto condimentado con gobiernos de transición y la irrupción de nuevas potencias mundiales, son un caldo de cultivo para el avance terrorismo y para la explosión de conflictos internos. Esto provoca que cada vez sean más las personas que huyen del continente buscando un lugar mejor en el que vivir. A esta ecuación hay que sumar el factor climático. El calor, las sequías y las inundaciones empujan a las poblaciones a la migración climática. Los datos apuntan a que el cambio climático agravará los problemas subyacentes que ya existen. Los recursos cada vez son más limitados y el crecimiento demográfico apunta a que muchos africanos tendrán que salir del continente para buscar alternativas de vida en otros lugares. ¿Todos los migrantes que llegan se quedan en el Archipiélago? La mayoría no. El Gobierno central realiza traslados constantes a la Península. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, ha cifrado entre 5.000 y 6.000 los migrantes que han trasladado en las últimas semanas desde Canarias a la Península para descongestionar los centros de primera acogida en el Archipiélago ante las incesantes llegadas de cayucos a las Islas. ¿Cuántas personas hay en la red de acogida estatal? En estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las Islas y 7.000 en la Península, aunque no todos los que están actualmente en los centros vienen de las Islas. ¿Quiénes pueden ser derivados a la Península? Los extranjeros mayores de edad en situación irregular. La acogida de los menores que llegan solos es competencia de la comunidad autónoma y en la actualidad el Gobierno canario tutela en torno a 4.200 niños. Según el protocolo habitual, pasadas las 72 primeras horas, mientras se completa su filiación, el Ministerio de Migraciones identifica a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y lo comunica a Interior para que se autorice su traslado a un recurso más adecuado. Sin embargo, ante la intensa llegada de cayucos a Canarias, varios de estos trámites se están realizando ahora en los centros a los que son trasladados. ¿Dónde se alojan? El Ministerio de Migraciones, responsables de trasladar, alojar y asistir a estos migrantes, está siguiendo el «procedimiento habitual» de derivarlos según su vulnerabilidad a las plazas disponibles en toda la red, que pueden ser centros propios de la Administración gestionados por ONG o espacios habilitados a tal efecto. ¿Hay espacios suficientes? El Gobierno central está buscando emplazamientos por toda la Península para garantizar una acogida digna a los inmigrantes. Por el momento, Defensa ha cedido dos terrenos en la Comunidad de Madrid: un acuartelamiento del distrito de Carabanchel de la capital, con 450 plazas ampliables, y otro en el municipio de Alcalá de Henares. Migraciones también estaba valorando otros dos espacios en Sevilla y Cartagena (Región de Murcia). Aunque, el ayuntamiento de esta última ciudad, donde ya hay un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), se ha opuesto a que se instale un nuevo centro. ¿Cómo están reaccionando las comunidades a los traslados? Muchos de los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular se han quejado de la falta de «previsión» del Gobierno central. Critican la falta de información sobre los traslados y exigen más «coordinación» en la gestión del fenómeno migratorio.